Атомную подлодку "Казань" передадут флоту в 2019 году

КУБИНКА /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Многоцелевую атомную подлодку "Казань" проекта 885(М) "Ясень" передадут флоту в 2019 году, сообщил в среду журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Мы надеемся, что в ближайшее время все проблемы будут преодолены, и мы выйдем на швартовые испытания. Что не успеем, доделаем в следующем году. Нам необходимо передать в боеготовом состоянии единицу. Это, скорее всего, следующий год", - сказал он.

Рахманов уточнил, что на новой подлодке "очень большое количество комплексов вооружения", потому испытаний корабля даже в течение двух запланированных навигаций "по всей видимости, не хватит".

"Это реально новый шаг, и мы приближаемся к строительству лодки больше чем четвертого поколения, системы управления требуют, как оказалось, весьма тонкой и скрупулезной настройки, к чему наши поставщики оказались не сильно готовы", - сказал он.

Атомные подводные лодки типа "Ясень" спроектированы бюро машиностроения "Малахит". Они предназначены для уничтожения подлодок и надводных кораблей противника, нанесения ударов по военно-морским базам, портам, корабельным группировкам и другим целям. В состав их вооружения входят крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

"Ясени" относятся к четвертому поколению многоцелевых атомных субмарин. На них, в отличие от предшественников, торпедные аппараты расположены не в носовой части (там находится гидроакустический комплекс со сферической антенной, позволяющей обнаруживать неприятеля на больших расстояниях).