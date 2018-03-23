Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Морпехи ТОФ в Приморье обкатывают бронетранспортеры нового поколения

Армия и ОПК
23 марта, 3:23 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 23, марта. /ТАСС

Ранее к тестовой эксплуатации БТР-82А приступили в соединении морской пехоты ТОФ на Камчатке

Поделиться
Материал из 1 страницы
БТР-82А

БТР-82А

© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье в рамках перевооружения получила около 20 бронетранспортеров нового поколения БТР-82А, в ближайшее время количество машин должно увеличиться вдвое. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Смотрите также

Что ждет российскую армию в 2018 году

"Подразделения отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированной в Приморском крае, приступили к перевооружению на бронетранспортеры нового поколения БТР-82А. После теоретической подготовки механиков-водителей и стрелков экипажи машин приступили к практической обкатке бронетранспортеров на полигоне Тихоокеанского флота Бамбурово. В настоящий момент обкатку проходят около 20 современных машин. В ближайшее время их количество увеличится вдвое", - сообщил Воскресенский.

На полигоне отрабатывают вождение новых боевых машин, в том числе в экстремальных условиях, ведется пристрелка оружия при ведении огня различной сложности. Экипажи уже успели принять участие в учениях по погрузке-выгрузке боевой техники с больших десантных кораблей, а затем совершили марш в автопарк полевого лагеря.

Смотрите также

"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года

Ранее к тестовой эксплуатации БТР-82А приступили в соединении морской пехоты ТОФ на Камчатке. Эта часть в перспективе будет полностью перевооружена на новые БТРы.

Бронетранспортер БТР-82А отличается от своего предшественника повышенной живучестью. Машина оснащена новой радиостанцией, системой топографического ориентирования "ТРОНА-1" с автономным и спутниковым каналами получения навигационной информации и комбинированным прибором наблюдения командира. Огневая мощь БТР-82А повышена за счет установки унифицированного боевого модуля с электроприводами и двухплоскостным стабилизатором вооружения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край Новая техника ВС РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
2
"Эксперт РА": повышение подоходного налога до 15% может ударить по среднему классу
3
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Россияне выбрали названия для новейшего оружия
6
Трамп отправил в отставку помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера
7
Саммит ЕС не принял практических мер против России по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов