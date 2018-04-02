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СМИ: Минобороны успешно испытало в Казахстане новую противоракету

Армия и ОПК
2 апреля, 3:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Она поразила условную цель в установленное время

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны успешно испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".

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"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", - цитирует газета заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ограниченного ядерного удара межконтинентальными баллистическими ракетами или случайных запусков.

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