Минобороны РФ: из города Дума в Сирии за сутки вышли 3 тыс. боевиков

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки организовал вывод 3005 боевиков и членов их семей из города Дума, кроме того в ходе переговоров с боевиками в городе удалось освободить 56 заложников, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Со вчерашнего вечера осуществляется вывод боевиков и членов их семей из города Дума через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин. К настоящему времени вышло 3005 боевиков и членов их семей. Все они на автобусах, в сопровождении патрульных машин служб безопасности Сирийской Арабской Республики и карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца отправляются на север провинции Алеппо", - отметили в ведомстве.

По информации Минобороны, главным требованием российской стороны к лидерам радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" является освобождение удерживаемых боевиками заложников. В ходе достигнутых договоренностей в воскресенье удалось освободить 56 человек, из них 36 мужчин, 16 женщин и четыре ребенка. Работа по дальнейшему освобождению заложников продолжается.

Подчеркивается, что боевые действия в городе Дума благодаря переговорам российского Центра по примирению с лидерами группировки не ведутся уже вторые сутки.

Отмечается, что российские военные продолжают оказывать всестороннюю помощь беженцам. За прошедшие сутки в свои дома, оставленные после начала боевых действий, вернулись более тысячи мирных сирийцев в провинциях Дейр-эз-Зор, Хомс и Хама; в свои жилища также продолжают возвращаться мирные жители населенных пунктов Восточной Гуты. "Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации "Идлиб", мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан в Абу-Духур вернулись 696 человек с личным имуществом", - добавили в Минобороны.

Российский Центр по примирению провел за сутки благотворительную акцию, в ходе которой жителям населенного пункта Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор была роздана одежда. Кроме того, жителям пункта Маррат в той же провинции была доставлена питьевая вода. Помощь российских военных медиков за сутки получили 108 сирийцев, в том числе 33 ребенка.