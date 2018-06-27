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Около 2 тыс. рабочих мест создадут в военном технополисе "Эра" в Анапе к 2020 году

Армия и ОПК
27 июня, 0:35 дата обновления: 27 июня, 0:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Планируется, что после завершения всех работ на территории технополиса смогут разместиться около 100 организаций с собственными лабораториями и проектами

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© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Технополис "Эра", создаваемый в Анапе, к 2020 году будет включать в себя около 2 тыс. новых рабочих мест, рассказал журналистам замначальника главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.

"В сентябре мы выполним поставленную задачу по запуску технополиса в работу, но повторюсь еще раз - по сути, он уже работает. Научные школы и творческие коллективы работают, они у нас сформированы, исследования проводятся. Ну а по мере строительной готовности объектов будет осуществляться комплексный переезд, размещение оборудования и продолжение исследований. По нашим планам, к 2020 году будет обеспечено порядка 2 тыс. специализированных рабочих мест для проведения научных исследований, специальных разработок и испытаний", - сказал он.

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Кордюков подчеркнул, что в технополисе создаются самые комфортные условия как для проживания молодых ученых, так и для их работы. По оценке главного управления научно-исследовательской деятельности, на территории технополиса после завершения всего комплекса работ по запуску и развитию территории смогут разместиться около 100 организаций с собственными лабораториями и проектами, которые пройдут отбор по критериям, предъявленными российским военным ведомством.

Кордюков добавил, что все проектно-конструкторские бюро России будут вести своего рода экспертный надзор за передовыми разработками в технополисе. 

"Это наши оппоненты - в хорошем смысле этого слова. Главный конструктор - это своего рода "мозг", который систематизирует все разработки, создает изделие целиком. Мы говорим про элементы технологии, это вопрос по внедрению, цепочке разработчиков. И, безусловно, если мы говорим, например, о создании инновационного напыления для снижения радиолокационной заметности какого-то самолета, как мы без главного конструктора ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) сможем внедрить это напыление? Безусловно, он задаст нам направление для работы", - сказал он.

Кордюков отметил, что представители старейших конструкторских бюро России будут осуществлять экспертизу предлагаемых в технополисе разработок. Только после их оценки идеи запустят в работу.

"Немаловажный аспект - малые и средние предприятия. Рассмотрим разработки тех предприятий, которые предлагают альтернативные технические решения. Мы создадим условия, чтобы эти технологии были внедрены. Технополис "Эра" - это та площадка, где будет предоставлена возможность без серьезных бюрократических процедур прийти на готовые площади, на частично готовое оборудование и совместно со специалистами в той или иной области, объединив усилия предприятия и научно-технический потенциал Минобороны, в кратчайшие сроки завершить ту или иную разработку и обеспечить ее внедрение", - добавил Кордюков.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал указ о создании военного технополиса "Эра" в Анапе. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что работы по строительству военного технополиса в Анапе на площади 17 га ведутся в соответствии с графиком. По его словам, "Эра" должна начать работу 1 сентября.

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