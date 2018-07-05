ФСВТС: тема поставок С-300 в Сербию не стоит на повестке дня

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) прокомментировала сообщение ТАСС о поступившей от Сербии заявке на поставку комплексов С-300, отметив, что эта тема не стоит на повестке дня отношений двух стран.

"ФСВТС России рассмотрела публикации, появившиеся в некоторых российских изданиях на тему "Сербия прислала России официальную заявку на поставку С-300 в 2021 году", и заявляет, что данная тематика не находится в повестке дня российско-сербских отношений в области военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил ранее ТАСС военно-дипломатический источник, Сербия прислала России официальную заявку на поставку зенитных ракетных систем С-300ПМУ-2 в 2021 году. Позже глава минобороны Сербии Александар Вулин опроверг данную информацию, заявив, что "новость о покупке систем С-300 не соответствует действительности".