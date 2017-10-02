Цифровой бизнес от "облачной" бухгалтерии до трансграничной торговли

Правительство в июле утвердило программу "Цифровая экономика России" до 2024 года, обозначив необходимость поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, создающих и внедряющих цифровые технологии. ТАСС — о продуктах, разработанных и представленных на III Форуме малого бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС, который прошел в Уфе. Представленные сервисы позволяют не только отказаться от штатного бухгалтера в пользу машины, но "просчитать" конкурентов, за несколько часов найти потенциальных заказчиков и рассказать о своем продукте всему миру с помощью нескольких кликов на компьютере.

От шага — к галопу

Официального определения цифровой экономики нет. Под этим термином понимается влияние интернета и новых технологий на работу бизнеса и экономику целого государства, и то, как это отражается на жизни обычных людей. "Лидерами в этом направлении, по оценке международных экспертов, являются Норвегия, Швеция, Швейцария, Дания. Россия пока на 36-м месте. Эксперты объясняют эту не столь высокую позицию "отсутствием слаженных действий", рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова.

Вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова © Пресс-служба "Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС"

Член комитета ТПП по развитию систем закупок Яков Геллер сравнил становление цифровой экономики для бизнеса в стране с первым этапом возведения московского метро в 1932 году, когда в распоряжении Метростроя имелось 8 лошадей, одна грузовая и две легковые машины.

Участники форума при этом отметили, что появляются российские проекты, которые вызывают интерес за рубежом и способны дать толчок резкому движению вперед. Один из них — "Бизнес-навигатор МСП" — ресурс для предпринимателей, созданный Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

Он позволяет "определить условия бизнеса, проанализировать работу конкурентов, найти выгодные условия для займа в кредитных организациях, проверить востребованность товара в конкретную минуту", — рассказал на форуме представитель корпорации. Пользоваться системой представители малого бизнеса могут бесплатно.

Сервис "Бизнес-навигатор МСП", который предоставляет пользователям список рекомендаций и пошаговых инструкций на всех стадиях развития бизнеса, запущен в сентябре 2016 года. За последние полгода число пользователей из числа бизнесменов, по данным Корпорации, выросло с 1,4 тыс. до 112,9 тыс. человек.

Ресурс охватывает 171 крупный город, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, более 300 примерных бизнес-планов. Корпорация МСП в октябре запустит мобильное приложение для начинающих предпринимателей, сообщал ранее ее глава Александр Браверман.

Покупатели в любой точке мира

На электронных площадках возможна трансграничная торговля. В России два года назад запущена первая электронная платформа для внешней торговли — globalrustrade.com, сообщила председатель совета директоров компании "Global Rus Trade", член президиума "Деловой России" Анна Нестерова.

Председатель совета директоров компании "Global Rus Trade", член президиума "Деловой России" Анна Нестерова © Станислав Красильников/ТАСС

"На нашей площадке можно зарегистрироваться, получить аккаунт, мультиязычную версию карточки каталога товара и ваш товар завтра увидит весь мир, — рассказала она. — Система настолько умная, что распознает характеристики, определяя номенклатуру товара, дает подсказки при заполнении карточки товара. Кроме нашей площадки, сейчас нигде нет такого, что покупатель может оставить заявку и больше не проверять аккаунт, — система электронного сообщения оповещает, что во Вьетнаме, например, партнер заинтересован вашим товаром и просит с ним связаться".

Компания работает около двух лет на рынках Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и стран БРИКС. В коллективе — около 100 человек — аналитики, математики, разработчики, транспортировщики и менеджеры по продажам, сказала Нестерова.

Она добавила, что сейчас компания обсуждает с Минпромторгом РФ "взаимодействие электронной площадки в части продвижения товаров народного художественного промысла".

Новый инструмент и огромный спрос

Цифровая экономика находит применение и в сфере закупок. Например, Агентство по государственному заказу Республики Татарстан в 2016 году создало аналог портала госзакупок — только для частного бизнеса, поделился Яков Геллер, гендиректор ведомства. Сейчас на портале bp.zakazrf.ru возможны только закупки продуктов питания, но на днях на этой площадке заработает модуль стройматериалов, сообщил он.

Генеральный директор Агентства по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан Яков Геллер © Пресс-служба "Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС"

На сайте в режиме онлайн отображаются лоты, в частности, на закупку первосортной столовой моркови установленная цена базового набора — 40 руб. Хлеб белый формовой из пшеничной муки выставлен по 22 рубля.

Теперь вместо "прямых" закупок, которые не всегда прозрачны, организации могут приобретать товары на конкурентных процедурах в электронной форме, отмечает Геллер. "На bp.zakazrf.ru размещается до 600 тыс. лотов ежедневно. Это новый инструмент, который пользуется огромным спросом. За полгода пришло 470 новых бизнесменов", — сказал он.

Для начала работы с крупными заказчиками нужна только регистрация. Дальше следует поставить товар и предложить за него лучшую цену. Заявка на участие содержит минимум сведений, новые торги можно просматривать в онлайн-режиме, а результаты процедур находятся в открытом доступе.

Покупатели по клику

Современные российские сервисы способны не только вычислить конкурентоспособность товара, но и с высокой точностью найти потенциальных покупателей.

"Если мы говорим про данные, которые в большом количестве аккумулируются, то в таких сервисах как "Яндекс.Директ" прекрасно видно, кто из представленных в интернете компаний является конкурентом, и каков спрос на те виды товаров и услуг, которые потенциально можно производить, — сказал председатель Госкомитета Башкирии по информатизации и вопросам функционирования системы "Открытая Республика". — Можно также посмотреть, где территориально спрос расположен. С помощью такого рода сервисов можно снизить свои риски при планировании и организации своего малого предприятия".

Омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере электронной торговли и предоставления электронных госуслуг Илия Димитров © Станислав Красильников/ТАСС

Две недели назад российские разработчики запустили аналитическую программу, способную рассчитать, кто является потенциальным покупателем товара.

"Математики обучили машину из всех имеющихся данных просчитывать, кто является потенциальным клиентом с какой степенью вероятности, и выдавать прогноз. Если раньше менеджер, клиент тратил на это десять дней, то теперь уйдут лишь сутки. Система более быстра и справедлива", — рассказал омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере электронной торговли и предоставления электронных госуслуг Илия Димитров.

По его словам, для цифровой экономики главным показателем эффективности является прогноз. "Прогноз на покупку, на продажу, на риск или на событие. Чем быстрее спрогнозируешь, что этому клиенту нужен товар, тем больше вероятность, что вы его продадите", — заключил Димитров.

"Облачная" бухгалтерия вместо бумажной

Дополнительно упростить деятельность бизнесменам позволяют российские программы ведения "облачной" бухгалтерии и электронной отчетности.

"Программы "облачной" бухгалтерии стоят 3 тыс. рублей в год, и не надо платить зарплату штатному бухгалтеру, — отмечает руководитель направления "Сервисы для банков" СКБ "Контур" Ольга Смирнова. — Также можно использовать программу для сдачи электронной налоговой отчетности. Она регулярно подсказывает, когда сдавать налоги, рассчитывает денежные средства за пользователя. Документ уходит в электронном виде в Федеральную налоговую службу и возвращается обратно с печатью".

По словам Смирновой, сейчас есть "бесшовно" связанные бухгалтерии для малого бизнеса — когда нет необходимости переходить при расчетах из программы в программу. В них уже встроена примитивная отчетность. "Это стоит 6 тыс. в год — бухгалтерия плюс отчетность", — пояснила она.

"Есть дешевые или бесплатные "облачные" приложения для ведения склада и товароучета. Есть дешевые удобные программы для малого бизнеса по взаимодействию с клиентами. Найти их можно, в частности, в "Бизнес-навигаторе" МСП и проекте "Деловая среда" Сбербанка", добавила Смирнова.

© Пресс-служба "Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС"

В ходе III Форума малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС более 1,3 тыс. участников форума обсудили возможности цифровой экономики, развитие экспортного потенциала, создание безбарьерной торговли и перспективы молодежного предпринимательства.

Наиль Шахвалиев