"Т Плюс" вложит в модернизацию "Воркутинских ТЭЦ" 1,7 млрд рублей до 2019 года

СЫКТЫВКАР, 27 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. ПАО "Т Плюс" инвестирует в модернизацию энергообъектов ООО "Воркутинские ТЭЦ" 1,7 млрд рублей до 2019 года. Об этом доложил генеральный директор группы Борис Вайнзихер вице-премьеру России Аркадию Дворковичу. Как сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе энергетической компании, встреча состоялась 26 августа в Воркуте в закрытом для СМИ режиме.

"Гендиректор группы "Т Плюс" Борис Вайнзихер доложил вице-премьеру Аркадию Дворковичу о готовности Воркуты к зиме. По итогам совещания было подчеркнуто, что ни текущей энергетической безопасности, ни надежному прохождению осенне-зимнего периода ничто не угрожает. Борис Вайнзихер также доложил о завершении разработки долгосрочной программы модернизации энергообъектов ООО "Воркутинские ТЭЦ", в рамках которой до 2019 года в обновление оборудования ТЭЦ и котельной города будет вложено более 1,7 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Однако, как было подчеркнуто на встрече, ключевыми ограничениями для развития энергосистемы могут стать накопленные долги конечных потребителей в размере 6,23 млрд рублей (ранее называлась сумма в 5,2-5,8 млрд рублей - прим. ТАСС) и завышенная цена на уголь, поставляемый АО "Воркутауголь". Компания "Т Плюс" рассчитывает на то, что руководство Республики Коми окажет содействие в решении этих вопросов, добавили в энергетической компании.

На сегодня цена на уголь для "Воркутинских ТЭЦ" на 33% выше, чем уголь той же марки, который отгружается на Северодвинскую ТЭЦ, пояснили ТАСС филиале "Т Плюс" в Коми.

На встрече Дворковича, Вайнзихера, представителей руководства Коми, Минэнерго России и компании "Северсталь" было также отмечено, что информация о размещении на официальном сайте Группы "Т Плюс" публичного предложения о продаже ООО "Воркутинские ТЭЦ" не соответствует действительности. "И хотя компания в рамках собственной стратегии развития и в соответствии с федеральным законодательством имеет полное право рассматривать различные варианты распоряжения принадлежащими ей активами, в настоящее время Группа "Т Плюс" полностью сконцентрирована на организации бесперебойной работы энергообъектов ООО "Воркутинские ТЭЦ", - добавили в энергетической компании.

Ранее ситуация с подготовкой Воркуты к зиме стала предметом обсуждения президента России Владимира Путина и врио главы Коми Сергея Гапликова, который заявил об угрозе срыва отопительного сезона из-за высокой аварийности энергообъектов "Воркутинских ТЭЦ" (включает ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, центральную водогрейную котельную Воркуты, которые почти полностью обеспечивают город теплом и горячей водой - прим. ТАСС) и отсутствии модернизации. На следующий день после этой встречи Генеральная прокуратура РФ организовала в Воркуте проверку. На данный момент проверка еще ведется, промежуточные результаты не сообщаются.