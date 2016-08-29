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"Транснефть" остановила отгрузку нефти в порту Козьмино из-за тайфуна

Экономика и бизнес
29 августа, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Представитель "Транснефти" Игорь Демин также сообщил, что в прошедшую субботу из-за сильного ветра на Балтике на несколько часов приостанавливалась отгрузка в Приморске
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Отгрузка нефти в порту Козьмино приостановлена из-за тайфуна, сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Сегодня в 0:53 (мск) в Козьмино начался тайфун. Отгрузка остановлена. Ветер 20 м/с, волна 1,5 метра. Завтра к вечеру ожидается снижение волны", - сказал он.

Демин также сообщил, что в прошедшую субботу из-за сильного ветра на Балтике на несколько часов приостанавливалась отгрузка в Приморске. "Сегодня порт уже вошел в рабочий график. Так же в графике ведут отгрузку и остальные порты. Опаздывающих танкеров нет", - добавил он.

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