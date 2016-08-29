"Транснефть" остановила отгрузку нефти в порту Козьмино из-за тайфуна

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Отгрузка нефти в порту Козьмино приостановлена из-за тайфуна, сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
"Сегодня в 0:53 (мск) в Козьмино начался тайфун. Отгрузка остановлена. Ветер 20 м/с, волна 1,5 метра. Завтра к вечеру ожидается снижение волны", - сказал он.
Демин также сообщил, что в прошедшую субботу из-за сильного ветра на Балтике на несколько часов приостанавливалась отгрузка в Приморске. "Сегодня порт уже вошел в рабочий график. Так же в графике ведут отгрузку и остальные порты. Опаздывающих танкеров нет", - добавил он.