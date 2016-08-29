Вторая сотня: что нужно знать о борьбе с самостроем в Москве

В Москве проходит вторая волна сноса объектов самостроя, объявленного властями в декабре 2015 года. По данным на 10.00, в ночь на понедельник демонтировано 85% зданий. О том, как город избавляется от незаконных построек и что ждет арендаторов и собственников, — в специальном материале ТАСС.

Вторая "ночь длинных ковшей"

Вторая волна сноса незаконных построек (первая прошла в феврале 2016 года) началась в Москве в понедельник ночью. Во второй список самостроя, утвержденный правительством Москвы 28 июня, вошли 107 торговых объектов в разных районах города.

Всего на утро 29 августа ликвидировано более 90 объектов из списка, а работы на некоторых приостановлены из-за особенностей зданий и примыкания к станциям метрополитена.

Большая часть снесенных объектов находились в ЮАО, ЮЗАО и ВАО. В ЦАО таких насчитывалось 14, в том числе четыре одноэтажных торговых павильона у метро "Улица 1905 года" и три — у выхода из метро "Кропоткинская", где размещались кафе "Шоколадница", французская пекарня Delice, фастфуды сети "Крошка-картошка" и Mr.Pit, цветочный магазин.

Опасный самострой

Активизировал борьбу с незаконно установленными торговыми помещениями мэр Москвы Сергей Собянин. Вскоре после своего назначения на этот пост в 2010 году он провел инспекционный объезд городских объектов у станций метро "Белорусская" и "Улица 1905 года". В ходе поездки он отметил, что торговые помещения у этих станций мешают проходу людей.

На основании постановления правительства в феврале 2016 года были снесены 104 "опасных" объекта, которые построены "без соответствующих разрешений" в различных охранных зонах, прежде всего близ выходов из метро. Затем спустя несколько месяцев список был расширен и под снос попали еще 107 торговых объектов. Снос последних произошел в ночь на 29 августа.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, объекты самостроя угрожают жизни и здоровью москвичей. В связи с этим градоначальник считает себя обязанным очистить столицу от подобных объектов. Кроме того, по его словам, "таких уродских объектов в городе не должно быть". Современная торговля нуждается в другом формате, указал Собянин.

Например, указывается, что строения у станции "Кропоткинская" могли стать причиной аварии на водопроводе, что привело бы к разливу воды на поверхность и затоплению станции метрополитена. В "Мосводоканале" указали, что объект самостроя здесь располагается на действующих коммуникациях. В данном случае это водопроводные магистрали диаметром 600 мм, которые питают водой центр города.

Собственники отказались от борьбы

Первая волна сноса вызвала протест со стороны собственников помещений, но подача исковых заявлений ни к чему не привела: Мосгорсуд и Высший арбитражный суд Москвы вынесли решения в пользу города.

Сразу после публикации нового постановления в конце июня собственники сносимых торговых помещений также попытались обжаловать в суде решение властей, но пока не добились результатов.

По словам адвоката Артура Айрапетова, шесть его клиентов подали заявления в Мосгорсуд; 4 августа суд отклонил иск первого из них, компании "Союз Сона", ее владельцы собирались обратиться с жалобой в Верховный суд. Сейчас, по словам адвоката, большая часть его клиентов хочет отказаться от дальнейшей борьбы. "Я не могу призывать их всех отзывать свои иски, но большинство хотят это сделать", — отметил Айрапетов.

Вместе с тем не менее десяти собственников, по словам адвокатов, продолжают судиться с городом несмотря на то, что первые заседания в Мосгорсуде для всех прошли безуспешно.

Арендаторам было не до шуток, но новые места нашлись

Изначально для многих арендаторов вторая волна сноса стала неприятной неожиданностью, но в настоящий момент 85% уже нашли себе новые помещения.

Как сообщал ТАСС в конце июня, сотрудники кофейни "Хлеб насущный" на Зубовском бульваре, узнав о том, что объект попал во вторую волну, принялись собирать подписи против сноса здания. "Есть гости, которые уже много лет посещают нашу кофейню: это и сами москвичи, и сотрудники офисов, и горожане, которые идут на прогулку в парк Горького, — все они готовы высказаться против этой процедуры".

"Это шутка?" — задалась вопросом управляющая бутика парфюмерии и косметики "Л’Этуаль" на Зубовском бульваре. По ее словам, собственник собирался делать ремонт подсобного помещения, уже заказаны и оплачены стройматериалы. "Мы готовились приступить к ремонтным работам, и нам никто не говорил о намерениях полностью демонтировать помещение", — сказала управляющая.

"Мы работаем на этом месте уже много лет, и большое количество персонала — бармены, официанты, хозяйственный персонал — в одночасье останется без работы", — сказал директор одной из кофеен популярной сети "Шоколадница" на Пречистенских Воротах. По его словам, помещение кофейни находится в арендной собственности, поэтому принимать решение о том, чьими силами будет осуществлен снос, решит собственник здания.

Вместе с тем, как сообщили в понедельник в столичном Департаменте торговли и услуг, в торговых центрах Москвы сейчас более 2 млн кв. м свободных площадей, которые предлагают бизнесу более выгодные условия с точки зрения арендной платы и потока покупателей: в частности, арендная ставка в них в полтора-два раза ниже, чем в сносимых павильонах.

Условия добровольности

По данным Департамента экономической политики Москвы, за добровольный снос собственник может рассчитывать на компенсацию в размере 55 тыс. руб. за 1 кв. м. Также он может обратиться за помощью в демонтаже в префектуру своего округа, предоставив письменное согласие на снос строения в Госинспекцию, — в этом случае компенсация составит 51 тыс. руб. за 1 кв. м.

Как отметили в Ассоциации владельцев недвижимости, размер компенсации "не отражает объективных потерь" владельцев сносимых строений.

Компенсация могла бы быть "на порядок больше — в районе 300-500 тыс. за кв. м, отметил глава ассоциации Владимир Капустин.

Вместе с тем согласие на добровольный демонтаж владельцы выразили по 77 объектам, из них 30 объектов демонтированы силами самих собственников.

В числе добровольно снесенных собственниками павильонов было кафе-пекарня "Хлеб насущный" у метро "Парк культуры", которое взамен открыло поблизости новое отделение на первом этаже бизнес-центра "Дом «Парк культуры»", где ранее располагался центральный офис авиакомпании "Трансаэро".