Вторая сотня: что нужно знать о борьбе с самостроем в Москве

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В Москве проходит вторая волна сноса объектов самостроя, объявленного властями в декабре 2015 года. По данным на 10.00, в ночь на понедельник демонтировано 85% зданий. О том, как город избавляется от незаконных построек и что ждет арендаторов и собственников, — в специальном материале ТАСС.
Вторая волна сноса незаконных построек (первая прошла в феврале 2016 года) началась в Москве в понедельник ночью. Во второй список самостроя, утвержденный правительством Москвы 28 июня, вошли 107 торговых объектов в разных районах города.
Всего на утро 29 августа ликвидировано более 90 объектов из списка, а работы на некоторых приостановлены из-за особенностей зданий и примыкания к станциям метрополитена.
Большая часть снесенных объектов находились в ЮАО, ЮЗАО и ВАО. В ЦАО таких насчитывалось 14, в том числе четыре одноэтажных торговых павильона у метро "Улица 1905 года" и три — у выхода из метро "Кропоткинская", где размещались кафе "Шоколадница", французская пекарня Delice, фастфуды сети "Крошка-картошка" и Mr.Pit, цветочный магазин.
Активизировал борьбу с незаконно установленными торговыми помещениями мэр Москвы Сергей Собянин. Вскоре после своего назначения на этот пост в 2010 году он провел инспекционный объезд городских объектов у станций метро "Белорусская" и "Улица 1905 года". В ходе поездки он отметил, что торговые помещения у этих станций мешают проходу людей.
На основании постановления правительства в феврале 2016 года были снесены 104 "опасных" объекта, которые построены "без соответствующих разрешений" в различных охранных зонах, прежде всего близ выходов из метро. Затем спустя несколько месяцев список был расширен и под снос попали еще 107 торговых объектов. Снос последних произошел в ночь на 29 августа.
По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, объекты самостроя угрожают жизни и здоровью москвичей. В связи с этим градоначальник считает себя обязанным очистить столицу от подобных объектов. Кроме того, по его словам, "таких уродских объектов в городе не должно быть". Современная торговля нуждается в другом формате, указал Собянин.
Например, указывается, что строения у станции "Кропоткинская" могли стать причиной аварии на водопроводе, что привело бы к разливу воды на поверхность и затоплению станции метрополитена. В "Мосводоканале" указали, что объект самостроя здесь располагается на действующих коммуникациях. В данном случае это водопроводные магистрали диаметром 600 мм, которые питают водой центр города.
Первая волна сноса вызвала протест со стороны собственников помещений, но подача исковых заявлений ни к чему не привела: Мосгорсуд и Высший арбитражный суд Москвы вынесли решения в пользу города.
Сразу после публикации нового постановления в конце июня собственники сносимых торговых помещений также попытались обжаловать в суде решение властей, но пока не добились результатов.
По словам адвоката Артура Айрапетова, шесть его клиентов подали заявления в Мосгорсуд; 4 августа суд отклонил иск первого из них, компании "Союз Сона", ее владельцы собирались обратиться с жалобой в Верховный суд. Сейчас, по словам адвоката, большая часть его клиентов хочет отказаться от дальнейшей борьбы. "Я не могу призывать их всех отзывать свои иски, но большинство хотят это сделать", — отметил Айрапетов.
Вместе с тем не менее десяти собственников, по словам адвокатов, продолжают судиться с городом несмотря на то, что первые заседания в Мосгорсуде для всех прошли безуспешно.
Изначально для многих арендаторов вторая волна сноса стала неприятной неожиданностью, но в настоящий момент 85% уже нашли себе новые помещения.
Как сообщал ТАСС в конце июня, сотрудники кофейни "Хлеб насущный" на Зубовском бульваре, узнав о том, что объект попал во вторую волну, принялись собирать подписи против сноса здания. "Есть гости, которые уже много лет посещают нашу кофейню: это и сами москвичи, и сотрудники офисов, и горожане, которые идут на прогулку в парк Горького, — все они готовы высказаться против этой процедуры".
"Это шутка?" — задалась вопросом управляющая бутика парфюмерии и косметики "Л’Этуаль" на Зубовском бульваре. По ее словам, собственник собирался делать ремонт подсобного помещения, уже заказаны и оплачены стройматериалы. "Мы готовились приступить к ремонтным работам, и нам никто не говорил о намерениях полностью демонтировать помещение", — сказала управляющая.
"Мы работаем на этом месте уже много лет, и большое количество персонала — бармены, официанты, хозяйственный персонал — в одночасье останется без работы", — сказал директор одной из кофеен популярной сети "Шоколадница" на Пречистенских Воротах. По его словам, помещение кофейни находится в арендной собственности, поэтому принимать решение о том, чьими силами будет осуществлен снос, решит собственник здания.
Вместе с тем, как сообщили в понедельник в столичном Департаменте торговли и услуг, в торговых центрах Москвы сейчас более 2 млн кв. м свободных площадей, которые предлагают бизнесу более выгодные условия с точки зрения арендной платы и потока покупателей: в частности, арендная ставка в них в полтора-два раза ниже, чем в сносимых павильонах.
По данным Департамента экономической политики Москвы, за добровольный снос собственник может рассчитывать на компенсацию в размере 55 тыс. руб. за 1 кв. м. Также он может обратиться за помощью в демонтаже в префектуру своего округа, предоставив письменное согласие на снос строения в Госинспекцию, — в этом случае компенсация составит 51 тыс. руб. за 1 кв. м.
Как отметили в Ассоциации владельцев недвижимости, размер компенсации "не отражает объективных потерь" владельцев сносимых строений.
Компенсация могла бы быть "на порядок больше — в районе 300-500 тыс. за кв. м, отметил глава ассоциации Владимир Капустин.
Вместе с тем согласие на добровольный демонтаж владельцы выразили по 77 объектам, из них 30 объектов демонтированы силами самих собственников.
В числе добровольно снесенных собственниками павильонов было кафе-пекарня "Хлеб насущный" у метро "Парк культуры", которое взамен открыло поблизости новое отделение на первом этаже бизнес-центра "Дом «Парк культуры»", где ранее располагался центральный офис авиакомпании "Трансаэро".