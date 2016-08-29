"Аэрофлот" может направить на дивиденды более 25% чистой прибыли за 2016 год

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" может направить на дивиденды более 25% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2016 года. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Шамиль Курмашов.
"Максимальный уровень выплаты (дивидендов по итогам 2016 года - прим. ТАСС) - 25% от чистой прибыли по МСФО, но если будет принято особое решение правительства, то более крупная сумма дивидендов может быть выплачена акционерам", - отметил он.
Акционеры имеют право одобрить любой уровень дивидендов, который считают приемлемым, но он не будет ниже 25%, добавил он.