"Аэрофлот" может направить на дивиденды более 25% чистой прибыли за 2016 год

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" может направить на дивиденды более 25% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2016 года. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Шамиль Курмашов.

"Максимальный уровень выплаты (дивидендов по итогам 2016 года - прим. ТАСС) - 25% от чистой прибыли по МСФО, но если будет принято особое решение правительства, то более крупная сумма дивидендов может быть выплачена акционерам", - отметил он.

Акционеры имеют право одобрить любой уровень дивидендов, который считают приемлемым, но он не будет ниже 25%, добавил он.