Минтранс РФ: на модернизацию пунктов пропуска на госгранице необходимы 250 млрд рублей

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Министерство транспорта РФ считает, что на модернизацию пунктов пропуска на госгранице необходимы 250 млрд рублей. Об этом сообщил в среду заместитель главы Минтранса Алексей Цыденов на заседании Государственной пограничной комиссии в Южно-Сахалинске.
"В настоящее время из 314 действующих пунктов пропуска не более 20% соответствуют нормативным требованиям по техническому обеспечению и обустройству и по санитарно-бытовым условиям. Получается, что около 200-250 пунктов пропуска требуют капитальных вложений на модернизацию. Учитывая среднюю стоимость модернизации одного объекта - 1 млрд рублей, общий объем потребности - 250 млрд рублей", - сказал Цыденов.