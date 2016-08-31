Минтранс РФ: на модернизацию пунктов пропуска на госгранице необходимы 250 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Министерство транспорта РФ считает, что на модернизацию пунктов пропуска на госгранице необходимы 250 млрд рублей. Об этом сообщил в среду заместитель главы Минтранса Алексей Цыденов на заседании Государственной пограничной комиссии в Южно-Сахалинске.

"В настоящее время из 314 действующих пунктов пропуска не более 20% соответствуют нормативным требованиям по техническому обеспечению и обустройству и по санитарно-бытовым условиям. Получается, что около 200-250 пунктов пропуска требуют капитальных вложений на модернизацию. Учитывая среднюю стоимость модернизации одного объекта - 1 млрд рублей, общий объем потребности - 250 млрд рублей", - сказал Цыденов.