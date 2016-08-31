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Ирландский премьер назвал ситуацию с решением ЕК взыскать налоги с Apple "беспрецедентной"

Экономика и бизнес
31 августа, 15:57 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Шилов
Ранее министр финансов страны Майкл Нунан заявил, что Ирландия категорически не согласна с вердиктом Брюсселя
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ДУБЛИН, 31 августа. /Корр. ТАСС Владимир Шилов/. Премьер-министр Ирландии Энда Кенни назвал решение взыскать с компании Apple невыплаченные налоги на сумму до €13 млрд "беспрецедентной ситуацией".

"Это беспрецедентная ситуация, - сказал Кении. - Правительство очень четко обозначило позицию по этому вопросу".

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Он напомнил, что ранее министр финансов страны Майкл Нунан заявил, что Ирландия категорически не согласна с вердиктом Брюсселя.

По словам ирландского лидера, кабинету может потребоваться дополнительное время для детального изучения решения ЕК и выработку ответных шагов вплоть до подачи апелляции.

Еврокомиссия накануне обвинила власти Ирландии в предоставлении компании Apple необоснованных налоговых преимуществ, что позволило американской корпорации существенно занижать суммы отчислений в республике с 2003 по 2014 годы. Теперь компания будет вынуждена вернуть €13 млрд плюс проценты. По экспертным оценкам, общие убытки Apple в связи с этим могут составить рекордные €19 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки и настольные компьютеры iMac, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $530 млрд.

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