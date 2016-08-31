Минфин США: налоговые претензии в Европе к Apple вредят самим европейцам

ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Министр финансов США Джейкоб Лью считает, что налоговые претензии в Европе к компании Apple в конечном счете вредят самим европейцам, поскольку подрывают уверенность бизнеса в условиях работы в Старом Свете. Об этом он заявил, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне.

"Это создает неопределенность, которая в конечном счете не принесет пользы европейской экономике", - сказал американский министр. По его мнению, речь идет о "попытке обложить налогом доход, по идее подлежащий налогообложению в США". "Не думаю, что такими вопросами следует заниматься в формах, подрывающих дух экономического сотрудничества и не соответствующих давним принципам налогового права", - сказал он.

Лью также отметил, что меры принимаемые против Apple "задним числом" его смущают. "Насколько можно судить, эти меры в основном сфокусированы на компаниях в США", - добавил глава Минфина.

Министр согласен с недопустимостью "парковки" корпоративных капиталов в местах, где те меньше облагаются налогом. По его словам, он предупреждал руководителей многих американских компаний, что всемерное снижение налоговой нагрузки, даже законное, чревато серьезными репутационными издержками и не обязательно оправданно с точки зрения долгосрочных корпоративных интересов. "Законно - еще не значит правильно", - подчеркнул он.

В этом контексте министр отметил, что налоговая реформа, предложенная действующей администрацией США, как раз направлена на то, чтобы "сделать невозможным увод доходов за рубеж для избежания американского налогообложения". Конгресс США это предложение пока не утвердил, но Лью, по его словам, надеется на принятие необходимых решений "в начальный период работы будущей администрации" в Вашингтоне.

Обвинения Еврокомиссии

Еврокомиссия накануне обвинила власти Ирландии в предоставлении компании Apple необоснованных налоговых преимуществ, что позволило американской корпорации существенно занижать суммы отчислений в республике с 2003 по 2014 годы. Теперь компании предложено вернуть €13 млрд плюс проценты. По экспертным оценкам, общие убытки Apple в связи с этим могут составить рекордные €19 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки и настольные компьютеры iMac, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $530 млрд.