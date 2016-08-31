Турция в ближайшее время выдаст все разрешения для начала реализации "Турецкого потока"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Берат Албайрак на рабочей встрече в Стамбуле обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта газопровода "Турецкий поток", говорится в сообщении российского газового холдинга.

"На встрече достигнуты договоренности о завершении в кратчайшие сроки процедуры выдачи всех необходимых разрешений для начала реализации проекта "Турецкий поток". Коммерческие переговоры по условиям поставки российского газа в Турцию будут продолжены", - говорится в сообщении.

После того, как Россия отказалась от реализации проекта "Южный поток" из-за требований ЕС, который настаивал на соответствии газопровода так называемому третьему энергопакету, было решено строить "Турецкий поток". Однако впоследствии переговоры по проекту были приостановлены, в том числе из-за кризиса в двусторонних отношениях.

Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части проекта должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км. Мощность каждой из четырех ниток газопровода планировалось в объеме 15,75 млрд кубометров. Общая стоимость проекта оценивалась в €11,4 млрд.

По итогам состоявшихся в Санкт-Петербурге в августе 2016 года переговоров президента Турции Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина было решено возобновить работу по "Турецкому потоку", создать рабочую группу и проработать дорожную карту.