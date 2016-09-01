Банки смогут идентифицировать клиентов с помощью электронной подписи

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральный закон, упрощающий порядок открытия счетов в банках, а также разрешающий кредитным организация использовать при идентификации клиентов электронный документ с усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью (УКЭЦП), вступает в силу с 1 сентября.

Принятый 23 мая закон 191-ФЗ вносит изменения в статью 7 Федерального "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

"Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе использовать представленные клиентом в целях идентификации и (или) обновления информации сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью", - отмечается в документе.

Для проведения идентификации клиента - юридического лица при открытии банковского счета без личного присутствия клиент представляет документы и сведения в форме электронного документа с электронной подписью.

"Предусмотренные рассматриваемым законом изменения дополняют традиционный (бумажный) способ взаимодействия организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, с клиентами при идентификации и (или) обновления информации о них возможностью реализации такого взаимодействия в электронной форме (в частности, путем получения от клиентов документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью)", - пояснили в пресс-службе ЦБ.

Закон направлен на упрощение порядка открытия счетов в кредитных организациях, в том числе при регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Федеральным законом предусматривается, что открытие кредитными организациями банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляется при наличии сведений о постановке на учет в налоговом органе, содержащихся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, едином государственном реестре юридических лиц и государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.