Tesla устранит недоработки автопилота после ДТП, приведшего к гибели водителя

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская компания Tesla Motors намерена "в ближайшие недели" обновить программное обеспечение (ПО) в своих электромобилях с целью улучшения работы автопилота после ДТП, в результате которого погиб водитель. Об этом сообщил глава компании Илон Маск.

По его словам, с выходом новой версии ПО система автопилота будет "серьезно улучшена". Речь идет, в частности, об "улучшенной обработке сигналов, поступающих с радаров" машины, отметил Маск в сообщении, опубликованном им в социальной сети Twitter. Более конкретные подробности обновления он обещал опубликовать позднее.

ДТП с участием автомобиля Tesla Model S, двигавшегося в режиме автопилота, произошло в мае этого года в штате Флорида в ясную солнечную погоду. Как отметили в компании, сенсоры и датчики машины не смогли различить на фоне синего неба ярко освещенный солнцем белый трейлер, стоявший почти перпендикулярно линии движения Tesla. Находившийся за ее рулем мужчина получил в результате ДТП тяжелые ранения и скончался в больнице.

Как минимум еще две аварии, связанные с использованием автопилота, произошли в июле в штатах Монтана и Пенсильвания, однако пострадавших при них не было.

Tesla Motors выпускает в настоящий момент две модели авто: седан Model S и кроссовер Model X. Компания планирует наладить серийный выпуск новой Model 3 в 2017 году.