Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агентство технологического развития планирует развивать сотрудничество с Sollers

Экономика и бизнес
1 сентября, 8:40 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Кроме того, Агентство технологического развития ведет переговоры с рядом компаний в агропромышленном секторе по технологическому развитию сельхозземель в регионе
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Агентство технологического развития планирует развивать сотрудничество с Sollers. Об этом заявил на брифинге генеральный директор Агентства по технологическому развитию (АТР) Максим Шерейкин.

"Мы начали переговоры на Дальнем Востоке. Предварительно закинули удочку в Sollers, потому что это одна из самых продвинутых в технологическом смысле компаний на Дальнем Востоке. Она уже идет по пути локализации поставщиков, мы готовы предложить ей программу развития поставщиков", - сказал он.

Смотрите также
Медведев подписал распоряжение о создании Агентства по технологическому развитию

Кроме того, Агентство технологического развития ведет переговоры с рядом компаний в агропромышленном секторе по технологическому развитию сельхозземель в регионе.

Также агентство заинтересовано в сотрудничестве с "Вертолетами России", рассказал Шерейкин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в мае подписал распоряжение о создании Агентства по технологическому развитию. Эта структура будет заниматься трансфертом перспективных российских и иностранных технологий, развитием высокотехнологичного производства промышленной продукции, будет помогать российским компаниям в получении патентов и содействовать в продвижении проектов, направленных на локализацию технологий.

Медведев добавил, что перед агентством поставлена задача выхода на самоокупаемость.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Владивосток и ВЭФ Развитие Дальнего Востока Процесс импортозамещения в РФ
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
2
Сборная России по футболу вернулась в Москву после товарищеского матча с командой Турции
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мальчика в Забайкалье
5
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
6
СМИ: Токио предложит жителям Южных Курил остаться, если РФ передаст острова Японии
7
Основная часть подростков, сбежавших из спецучилища на Урале, возвращена полицией
Темы дня
Реклама