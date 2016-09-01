ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Агентство технологического развития планирует развивать сотрудничество с Sollers. Об этом заявил на брифинге генеральный директор Агентства по технологическому развитию (АТР) Максим Шерейкин.

"Мы начали переговоры на Дальнем Востоке. Предварительно закинули удочку в Sollers, потому что это одна из самых продвинутых в технологическом смысле компаний на Дальнем Востоке. Она уже идет по пути локализации поставщиков, мы готовы предложить ей программу развития поставщиков", - сказал он.

Кроме того, Агентство технологического развития ведет переговоры с рядом компаний в агропромышленном секторе по технологическому развитию сельхозземель в регионе.

Также агентство заинтересовано в сотрудничестве с "Вертолетами России", рассказал Шерейкин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в мае подписал распоряжение о создании Агентства по технологическому развитию. Эта структура будет заниматься трансфертом перспективных российских и иностранных технологий, развитием высокотехнологичного производства промышленной продукции, будет помогать российским компаниям в получении патентов и содействовать в продвижении проектов, направленных на локализацию технологий.

Медведев добавил, что перед агентством поставлена задача выхода на самоокупаемость.