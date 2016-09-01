Текслер: энергостратегия РФ до 2035 года может быть рассмотрена в конце октября 2016 года

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Энергостратегия РФ до 2035 г. может быть рассмотрена правительством в конце октября 2016 года, заявил журналистам первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.
"В конце октября возможно будет рассмотрение в правительстве новой Энергостратегии", - сказал он и уточнил, что речь идет об энергостратегии до 2035 года.
Минэнерго сохраняет прогноз по добыче нефти в РФ в 2016 г. на уровне 544 млн т, возможен пересмотр прогноза после сентября, заявил Текслер.
"По итогам 9 месяцев обновим (прогноз по добыче нефти в РФ - прим. ред.)", - сказал он, уточнив, что речь идет о существующем прогнозе министерства, согласно которому добыча нефти в текущем году составит 544 млн тонн.
По словам первого замминистра энергетики РФ, Минэнерго допускает в дальнейшем возникновение дефицита нефти на рынке из-за сокращения инвестиций в геологоразведочные работы (ГРР), но ситуация не критична.
"Если долгосрочная перспектива, то безусловно", - сказал он, комментируя анализ Wood Mackenzie, по которому объем открытых запасов нефти в мире в 2015 г. упал до минимума за 70 лет.
"Такая аналитика существует, я думаю, и мы ее сделаем по итогам этого года", - добавил он, и подчеркнул, что все-таки не стоит "кошмарить ситуацию".
Реализация проекта "Северный поток - 2", скорее всего, будет продолжена совместно с зарубежными партнерами "Газпрома", также сообщил первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.
"Шансы реализации проекта сохраняются, все стороны подтвердили заинтересованность в участии, но идет переформатирование этого участия из-за проблем с согласованием", - сказал он и добавил, что все партнеры "Газпрома" по-прежнему будут участвовать в проекте и вариант совместной реализации "Северного потока-2" является наиболее реалистичным.
Иностранными партнерами "Газпрома" по проекту газопровода "Северный поток-2" заявлены англо-голландская Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall. В середине августа они отозвали ходатайство в польский антимонопольный регулятор UOKiK о разрешении им создать СП - проектную структуру, которая должна строить трубу через Балтийское море. Пока зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG полностью принадлежит "Газпрому", западные партнеры еще не вошли в ее капитал.
В совместном пресс-релизе партнеров говорилось, что "все заявители считают проект "Северный поток - 2" важным для европейской энергетической системы и каждый из них будет самостоятельно искать возможности вклада в проект". Решение "не повлияет на продолжение компанией Nord Stream 2 AG ранее запланированного строительства газопровода, включая график проекта".
Ввод "Северного потока-2" намечен на 2019 год. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.
ВТБ не единственный претендент на докапитализацию "Русгидро", подчеркнул Текслер.