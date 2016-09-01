Завод метана, мегаферма на экспорт и геотермальная энергетика - первые результаты ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Завод по производству метана и мегаферма на Сахалине по поставке продукции в страны АТР, а также геотермальная энергетика на Камчатке появятся на Дальнем Востоке. Соответствующие соглашения подписали в четверг в преддверии открытия Восточного экономического форума во Владивостоке.

21 соглашение на 25 млрд рублей

Корпорация развития Дальнего Востока подписала соглашения с тремя новыми резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и 18 новыми резидентами свободного порта Владивосток. Общая сумма инвестиций в новые проекты составляет 24,6 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации. Благодаря резидентам будет создано более 2,2 тысячи рабочих мест.

В частности, на территории опережающего развития "Хабаровск" построят "сухой" порт - транспортно-логистический центр стоимостью около 6 млрд рублей. "Транспортно-логистический центр "Ракитное" станет первым объектом, который будет сооружен при создании международного транспортного коридора "Самарга", а открытие железнодорожного сообщения Хабаровск-Самарга даст толчок экономическому развитию, как Хабаровского края, так и Приморья", отметил директор по стратегии и внешнему развитию компании - инициатора проекта Александр Васильев.

Создаваемый кратчайший транспортный коридор сможет обслуживать большинство портов российского Дальнего Востока, а также Японии, Китая и других стран. Проект позволяет на 550 км сократить путь от Тихого Океана до Транссиба и ускорить доставку грузов в европейскую часть на 1,5 суток. Кроме того, компания намерена обзаводиться собственным паромным и транспортным флотом. Обслуживать линию Самарга-Хабаровск будут специальные газотрубовозы. По планам инициаторов проекта, его реализация займет от 7 до 10 лет.

В порту Находки создадут нефтебазу для бункеровки (заправки судов) с ежегодным оборотом 1,2 млн тонн топлива. "Будет построена железная дорога к месту заправки, причальные стенки для судов, срок строительства - три года. На данный момент проект проходит госэкспертизу, как только придет положительное заключение - мы готовы начать строительство. Сумма инвестиций в пункт заправки судов - 3,5 млрд рублей", - сказал корр. ТАСС генеральный директор "Открытой базы бункеровки рыболовного флота" Павел Попов.

По планам Корпорации развития Дальнего Востока, Сахалинская область в ближайшем будущем сможет наладить экспорт молочной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сегодня на ВЭФ после подписания соглашения о строительстве на острове мегафермы на 3,8 тыс. голов сообщил гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов. "Я думаю, что сначала нужно обеспечить сельхозпродуктами жителей острова, а потом нужно смотреть на экспорт. Транспортная доступность до рынка стран АТР очень хорошая, и наша экологически чистая продукция, которая действительно очень высокого качества, пользуется хорошим спросом у соседей", - отметил Тихонов.

Компания "Грин Агро - Сахалин" построит на юге острова мегаферму с производительностью 120 тыс. тонн молока в сутки стоимостью 8 млрд рублей. Данный комплекс предусматривает современную молокопереработку. Предприятие будет выпускать до 19 наименований молочных и кисломолочных продуктов, сыры.

Также новые резиденты будут заниматься в том числе легкой и тяжелой промышленностью, деревообработкой, производить тарный картон и гофрированную упаковку из макулатуры.

Японские инвестиции в Сахалин

Руководство Сахалинской области подписало соглашения, которые обеспечат экономическое развитие острова за счет привлечения японских инвесторов. Mitsubishi Corporation RUS объявили о намерениях построить на территории Сахалинской области завод по производству метанола. Губернатор области Олег Кожемяко отметил, что "нужно думать не только о поставках газа, сейчас делается уже третья технологическая очередь завода СПГ, а важно перерабатывать газ на территории региона".

По словам Кожемяко, "Mitsubishi первыми высказали готовность к реализации такого проекта - завода по производству метанола". Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Сахалинской области, на заводе будут производить метанол марок А и Б в объеме не менее 1 млн тонн в год. Это даст возможность создать значительное количество дополнительных рабочих мест: 2000 во время строительства и 130-160 после запуска.

Также сегодня подписано соглашение о строительстве на Сахалине японских минеральных бань за 500 млн рублей. "Наши зарубежные коллеги нашли старые японские карты 30-х годов XX века, там были обозначены японские бани, построенные на месте разлома - источника геотермальных вод. Они предложили воссоздать бани, построив курортно-санаторный комплекс. Мы, конечно же, согласились", - рассказал Кожемяко.

По его словам, строительство комплекса привлечет на остров туристов из России и Японии. "Это будут первые японские бани, где будут соблюдены все японские технологии. Для туризма это огромный толчок, будут приезжать на отдых и лечение жители Японии, Сахалина и всей России. Срок строительства 1,5 года, планируем сдать уже в 2018 году", - уточнил Кожемяко.

Комплекс расположится на площади 2,4 гектара в границах лесного массива "Долина туристов" Южно-Сахалинска. Инвестиции японской компании в проект составят 502,6 млн рублей. Уже известно, что на одной территории будут размещены бассейны с различной функциональностью и температурным режимом, баня, зоны с саунами и джакузи, места для отдыха и японский сад. Посетителям предложат косметологические и профилактические процедуры, SPA и различные виды массажа.

Также подписано соглашение о строительстве в Южно- Сахалинске единого для острова оптово-распределительного центра. Стоимость - более 2 млрд. рублей. Там будет храниться, переупаковываться, сортироваться рыбная и сельхозпродукция.

"Мы выделяем землю, где будут построены складские помещения для хранения, сортировки и расфасовки рыбной и сельхозпродукции. Это территория площадью более 19 га. Реализовать проект планируем в течение двух лет - к концу 2018 года. Инвестиции в объект составят более 2 млрд рублей", - сказал губернатор.

Энергетика будущего

Корпорация "Русгидро" и правительство Камчатского края подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает разработку совместных предложений по долгосрочной программе развития топливно-энергетического комплекса края до 2030 года, определить максимально эффективные технические решения по развитию энергетического комплекса с учетом мирового опыта использования геотермальной, гидро- и ветродизельной энергетики, выработать предложения по источникам финансирования.

"Камчатка - это уникальный по своему энергопотенциалу регион. На полуострове сочетаются возможности по развитию ветровой и геотермальный энергетики, а также мощный гидроэнергетический резерв. Мы совместно с региональной администрацией будем стремиться обеспечить широкое использование всего спектра доступных здесь энергоресурсов - это позволит не только укрепить энергобезопасность края, но и в перспективе создать условия для привлечения сюда новых потребителей", - сказал генеральный директор "Русгидро" Николай Шульгинов.

Сейчас на Камчатке действуют каскад Толмачевских гидроэлектростанций, Мутновская геотермальная электростанция, Паужетская геотермальная электростанция и комплекс ветродизельных комплексов в Усть-Камчатском и Алеутском районах.

China Machinery Engineering Corporation (CMEC) намерена принять участие в строительстве на Дальнем Востоке РФ четырех объектов, связанных с энергетикой, в том числе двух электростанций. "Сейчас мы ведем переговоры с "Дальэнерго" и другими компаниями о сотрудничестве", - сказал представитель CMEC Цао Цын. "Это строительство и гидроэлектростанции, и тепловой электростанции. Всего четыре проекта", - пояснил он.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.