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Минэнерго допускает в будущем возникновение дефицита нефти на рынке из-за сокращения ГРР

Экономика и бизнес
1 сентября, 13:42 UTC+3
Об этом журналистам заявил первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер, комментируя анализ Wood Mackenzie, по которому объем открытых запасов нефти в мире в 2015 г. упал до минимума за 70 лет
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ допускает в дальнейшем возникновение дефицита нефти на рынке из-за сокращения инвестиций в геологоразведочные работы (ГРР), но ситуация не критична. Об этом журналистам заявил первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.

"Если долгосрочная перспектива, то безусловно", - сказал он, комментируя анализ Wood Mackenzie, по которому объем открытых запасов нефти в мире в 2015 г. упал до минимума за 70 лет.

"Такая аналитика существует, я думаю, и мы ее сделаем по итогам этого года", - добавил он, и подчеркнул, что все-таки не стоит "кошмарить ситуацию".

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