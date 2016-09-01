Второй Восточный экономический форум: от развития Дальнего Востока к интеграции в АТР

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Предстоящий второй Восточный экономический форум (ВЭФ) покажет гостям и инвесторам эффективность новых экономических механизмов государственной политики на Дальнем Востоке. Форум, который начнет работу 2 сентября во Владивостоке, проходит под девизом "Открывая Дальний Восток" и посвящен интеграции территории в систему экономических связей Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Площадка, где будет обсуждаться инвестиционный потенциал региона, в этом году соберет почти в 1,5 раза больше гостей, чем в 2015 году, - заявлено порядка 2,5 тыс. участников. ВЭФ посетят лидеры трех стран: президенты РФ Владимир Путин и Южной Кореи Пак Кын Хе, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также топ-менеджеры 57 иностранных компаний из 28 стран мира, первые лица более чем 200 российских компаний.

В программу форума вошли более полусотни мероприятий, включая пять бизнес-диалогов между странами: Россия - КНР, Россия - Республика Корея, Российско-японский бизнес-форум, Россия - АСЕАН, Россия - Германия.

Форум проходит на острове Русский в зданиях Дальневосточного федерального университета (ДФУ). Начало учебного года из-за форума перенесено на 12 сентября, а студенты, прошедшие специальную подготовку, сейчас в качестве волонтеров помогают гостям и участникам ВЭФ.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.

Успехи и планы Дальнего Востока

Первый Восточный экономический форум прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Год назад на форуме во Владивостоке были представлены основные механизмы, которые должны были дать импульс развитию регионов, в том числе территории опережающего развития (ТОР) и свободные порты. Главной темой ВЭФ-2016 станет демонстрация экономических успехов регионов Дальневосточного федерального округа, участники будут говорить о том, чего удалось достичь.

"Уже сегодня эти проекты приносят 10% прироста инвестиций на Дальнем Востоке, обеспечивают положительное развитие экономики, обеспечивают значительное влияние на миграционные процессы", - сказал накануне ВЭФ-2016 вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Он отмечал, что "на сегодняшний день все эти инструменты (ТОР, свободные порты, инфраструктурная поддержка - прим. ТАСС) активно реализуются".

Общее количество проектов на Дальнем Востоке уже приближается к 300, а объем инвестиций составляет порядка 1,16 трлн рублей.

Площадка для знакомства и интеграции

Президент России Владимир Путин посетит ВЭФ второй год подряд. В своем обращении к участникам и гостям ВЭФ Путин отметил, что эта площадка призвана ближе познакомить инвесторов с потенциалом дальневосточного региона, с благоприятными условиями для капиталовложений в его экономику, а также дать им возможность наладить прямой диалог с российскими бизнесменами и чиновниками.

Согласованные на форуме проекты, по мнению главы государства, послужат развитию сотрудничества на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, будут способствовать интеграции Дальнего Востока России в систему экономических связей АТР, его транспортную и энергетическую инфраструктуру, помогут наладить новые высокотехнологичные производства и создать дополнительные рабочие места.

В прошлом году на форуме Путин заявлял, что политика развития Дальнего Востока как одного из центров развития страны - это исторически преемственный курс, и он остается неизменным. Тогда глава государства заверил инвесторов, что власти намерены создавать благоприятные условия для ведения бизнеса в этом регионе.

В числе главных приоритетов на Дальнем Востоке Путин называл активную политику социального развития, формирование современной транспортной, образовательной инфраструктуры, строительство доступного жилья, создание качественной системы оказания медицинских услуг, расширение экономической свободы, предоставление лучших условий для ведения бизнеса. Путин подчеркивал, что в перспективе по эффективности, по отдаче от капитала Дальний Восток России должен успешно конкурировать с ведущими мировыми деловыми центрами.

Президентские встречи на ВЭФ

Президент России Владимир Путин в ходе форума проведет встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Республики Корея Пак Кын Хе. Лидеры трех стран также примут участие в центральном мероприятии форума - панельной сессии 3 сентября.

Предстоящая встреча, по оценке генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихидэ Суги, станет очень важной. Он отметил, что во время встречи на высшем уровне "будет обсуждаться широкий спектр вопросов российско- японских отношений, включая возможный предстоящий визит президента Путина в Японию". Суга также отметил готовность японской стороны вести "позитивный, устремленный в будущее диалог" с Москвой по проблеме заключения мирного договора.

Особо значимым участие Абэ в форуме становится на фоне предложенного в Сочи японской стороной плана двустороннего экономического взаимодействия из восьми пунктов. По словам предшественника Сэко на посту главы Министерства экономики, торговли и промышленности Мотоо Хаяси, Токио готов придать ему конкретный характер. Однако подробности его реализации по-прежнему неизвестны. Генсек японского кабмина высказал мнение, что этот вопрос будет в деталях обсуждаться во Владивостоке.

Ожидается, что на пленарном заседании ВЭФ выступит южнокорейский лидер Пак Кын Хе, которая является в этом году почетным гостем форума. Ее речь будет посвящена развитию российского Дальнего Востока и международным экономическим связям. В ходе южнокорейско-российского саммита президенты двух стран обсудят вопросы сотрудничества в различных областях. Как сообщила администрация южнокорейского лидера, в Сеуле надеются на то, что это мероприятие внесет вклад в развитие стратегического партнерства между двумя странами.

Сама Пак Кын Хе заявила, что намерена в том числе использовать поездку во Владивосток и последующий визит в Лаос на саммит АСЕАН для усиления давления на КНДР. Президент, в частности, отметила, что "в ходе визита в Россию и Лаос и предстоящих встреч с другими лидерами намерена обсудить направления сотрудничества в развитии Дальнего Востока, а также сконцентрироваться на усилении давления на Северную Корею, чтобы заставить ее выполнять резолюции СБ ООН".

В Сеуле полагают, что визит Пак Кын Хе в Россию поможет укрепить как межправительственные связи, так и сотрудничестве в области бизнеса, в первую очередь, направленное на развитие российского Дальнего Востока.

Иностранные партнеры

В этом году форум посетит представительная делегация из Японии, которую возглавит премьер-министр Синдзо Абэ. В ее составе - председатель японо-российского экономического комитета Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн) Тэруо Асада, президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Сигэру Мураяма, представители деловых кругов. В связи с тем, что в этом году на ВЭФ едет глава японского правительства, многие компании будут представлены на более высоком уровне, чем годом ранее.

Так, ожидается участие в форуме главы крупнейшего японского инвестора в российскую экономику - компании Mitsui & Co Масами Иидзимы, одного из активных сторонников идеи азиатского энергетического кольца - председателя одной из крупнейших японских телекоммуникационных компаний SoftBank Group Масаёси Сона, председателя Iida Group Holdings Ёити Нисикавы, руководителя развивающей тепличное хозяйство в Хабаровском крае JGC Corporation (известной в Японии как "Никки") Масаюки Сато, представителей руководства торговых корпораций Sumitomo, Sojitz, Itochu.

Среди участников ключевых сессий ВЭФ ожидаются старший управляющий директор Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда, председатель совета директоров Hokkaido Bank Ёсихиро Сэкихати, а также президент влиятельного фонда Sasakawa Peace Foundation, бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Нобуо Танака.

На данный момент известно, что в состав южнокорейской делегации на ВЭФ войдут представители таких крупных компаний, как многоотраслевой концерн Lotte ("Лотте"), электротехнические Samsung Electronics ("Самсунг электроникс") и LS Cable & System ("Эл-эс кейбл энд системс"), энегретическая Kogas, судостроительная Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, строительная Daelim.

Южнокорейские наблюдатели расценивают визит Пак Кын Хе как возможность заново открыть для местного бизнеса российский Дальний Восток. В Сеуле полагают, что южнокорейские бизнесмены должны извлечь максимум пользы из новой российской стратегии расширения своего присутствия в Восточной Азии. В частности, звучат предложения вернуться к обсуждавшимся ранее, но забытым или отложенным проектам, таким как строительство Транскорейской железной дороги и ее соединение с Транссибом.

Многие полагают также, что участие Пак Кын Хе в ВЭФ может помочь активизировать переговоры о подписании соглашения о свободной торговле между Южной Кореей и ЕАЭС, в которую помимо России также входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

Региональная составляющая

Традиционно в форуме примут участие все губернаторы дальневосточных регионов - для них это сейчас основная площадка для презентации инвестиционного потенциала своих территорий и поиска инвесторов.

По данным Минвостокразвития, на форуме будет подписано 160 инвестиционных соглашений на общую сумму почти в 1 трлн рублей. В числе основных будут представлены первые проекты российско-китайского агрофонда (РКФАР) и новая инвестиционная система "Восход".

Впервые в дальневосточном форуме примет участие делегация Республики Крым, которая предложит 17 инвестпроектов и 21 инвестиционную площадку. Среди ключевых проектов, с которым регион поедет на форум, - создание индустриальных парков в Феодосии, Бахчисарае, Евпатории и агропромпарка "Вересаево", а также строительство конгрессно- выставочного комплекса SIMЭКСПО в Симферополе.

Всего Минвостокразвития отобрало для презентации на ВЭФ 111 инвестпроектов на сумму 2,2 трлн рублей. Из этого количества 34 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций около 1,5 трлн рублей будут представлены в формате питч-сессии - это серия презентаций. Питч-сессия составляет один из трех блоков деловой программы ВЭФ, ее модератором выступает информационное агентство России ТАСС.

Культурная программа

Для участников и гостей ВЭФ подготовил и интересную культурную программу. Запланированы Дни Эрмитажа, киномарафон и благотворительный аукцион, а также выступления труппы Приморской сцены Мариинского театра, Казанского камерного оркестра, Хора Турецкого и хора Валаамского Спасо-Преображенского Ставропигиального мужского монастыря.

Центральным событием культурной программы должна стать выставка-фестиваль "Улица Дальнего Востока". В рамках фестиваля покажут презентации регионов Дальневосточного федерального округа, а также специального гостя праздника - Республики Крым. Каждый из этих субъектов представит красочный презентационный мини-фильм о себе и продемонстрирует художественную "визитную карточку" из нескольких небольших вокально-хореографических номеров, призванных познакомить ВЭФ с этнокультурным своеобразием российских регионов.

Непогода перед форумом

За несколько дней до форума на Приморье обрушился тайфун "Лайонрок" с ливневыми дождями и сильным ветром. Организаторы не отменили уличные мероприятия и уверяют, что непогода и впредь не повлияет на логистику форума, настроение участников. Предприняты все меры безопасности, и даже закуплены зонтики и плащи.