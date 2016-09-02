Донской: Минприроды РФ планирует в сентябре урегулировать разногласия с ФАС Сухому Логу

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/.Министерство природных ресурсов и экологии России рассчитывает, что разногласия с ФАС по аукциону на месторождение золота Сухой Лог будут урегулированы в сентябре, сообщил журналистам глава министерства Сергей Донской.

"Думаю, есть возможность, чтобы согласиться с нашей позицией", - сказал он.

Донской уточнил ТАСС, что рассчитывает на разрешение разногласий уже в сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что Минприроды России внесло в правительство проект распоряжения и условий аукциона на месторождение Сухой Лог. При этом источник в министерстве сообщал ТАСС, что в проекте документа сохранились ключевые требования к потенциальным участникам - наличие в капитале претендентов не менее 25% госучастия и отказ в доступе к аукциону для компаний под контролем иностранных инвесторов. В свою очередь, ФАС считает необходимым допустить к аукциону на Сухой Лог компании с госдолей менее 25%. Кроме того, ведомство имеет претензии к предлагаемой процедуре аукциона

Стартовый платеж по золоторудному месторождению составит 8,5 млрд рублей. Основных претендентов на разработку два: консорциум "Полюса" и госкорпорации "Ростех", а также АК "Алроса" (33,9% у Росимущества). Начало освоения месторождения потребует капитальных затрат в объеме около 100 млрд рублей.

Планируется, что в результате разработки Сухого Лога будет создано крупное производство по добыче 80-90 тонн золота и 20-25 тонн серебра в год. Крупнейшими разработчиками золоторудных месторождений на территории Бодайбинского района Иркутской области являются компании "Полюс Золото", "Высочайший" и "Друза", в состав которых входят горнообогатительные комбинаты. Все три компании изъявляют желание участвовать в освоении Сухого Лога.