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Нарышкин предвидит рост протестов против планов США по продвижению TTIP

Экономика и бизнес
2 сентября, 1:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
На этом фоне Россия должна продолжать диалог с европейскими партнерами и укреплять связи как с традиционными, так и вновь приобретенными союзниками, убежден спикер Госдумы
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин считает, что общественный протест против планов Вашингтона по продвижению Трансатлантического соглашения о партнерстве в области торговли и инвестиций (TTIP) будет нарастать, в том числе и в самих США.

"Мы видим, что на Западе давно потеряли чувство меры. Мечтая вплотную продвинуться к нашим границам, Соединенные Штаты продолжают перекраивать чужие", - пишет политик в своей статье "Эволюция, революции и войны", опубликованной на сайте "Комсомольской правды". "Однако уже не все решают только их деньги и контроль над НАТО", - предупредил он.

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Вице-канцлер ФРГ считает, что переговоры по TTIP формально остановлены

Сегодняшние настроения в Европе и мире поставили под сомнение американские планы по продвижению соглашения о трансатлантическом партнерстве, указывает Нарышкин. "Скорее всего, общественный протест против них будет нарастать. Думаю, что и в самих Штатах тоже", - полагает он. "Попытки "обстряпать дельце" кулуарно, спрятав от граждан и переговорный процесс, и его неоднозначные итоги, вызывают уже слишком много вопросов", - констатировал спикер.

На этом фоне Россия должна продолжать диалог с европейскими партнерами и укреплять связи как с традиционными, так и вновь приобретенными союзниками, убежден Нарышкин.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил, что его страна откажется от дальнейших переговоров по TTIP, так как считает, что предложенный вариант соглашения не является сбалансированным и дискуссии по нему окончательно зашли в тупик. Вице-канцлер ФРГ, министр экономики Зигмар Габриэль заявил, в свою очередь, что США на переговорах по TTIP проявили нежелание соблюсти минимальные стандарты ЕС, формально переговоры остановлены, хотя официально Брюссель об этом не уведомлял Вашингтон. Габриэль также подчеркнул, что если позиция американской стороны не изменится после президентских выборов, то соглашения о трансатлантической торговле не будет.

В Еврокомиссии заявили, что дискуссия о возможной остановке переговорного процесса по TTIP состоится 23 сентября на неформальной встрече министров торговли ЕС в Братиславе.

Первый раунд переговоров о создании Трансатлантического партнерства в области торговли и инвестиций состоялся в июле 2013 года. По предварительным оценкам, соглашение может позволить США и Евросоюзу создать свыше 13 млн новых рабочих мест, будет способствовать росту международной торговли, увеличению объемов экспорта ЕС в США на 6,6% и импорта из Соединенных Штатов на 12,4% ежегодно.

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Нарышкин, Сергей Евгеньевич
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