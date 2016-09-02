Росрыболовство намерено за пять лет привлечь в развитие рыбного комплекса РФ 200 млрд руб.

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство рассчитывает привлечь в российский рыбохозяйственный комплекс 200 млрд рублей инвестиций до 2022 года. Об этом сообщил руководитель ведомства Илья Шестаков, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2016).

"Общий объем инвестиций, который который мы предполагаем привлечь, составляет около 200 млрд рублей в период до 2022 года, из которых 120-150 млрд рублей может прийтись на Дальний Восток", - отметил он.