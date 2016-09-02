Новак: дорожная карта по реализации "Турецкого потока" может быть согласована к октябрю

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Дорожная карта по реализации проекта газопровода "Турецкий поток" может быть согласована в октябре этого года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

"Она сейчас находится на согласовании - дорожная карта по реализации проекта строительства трубопроводной инфраструктуры по дну Черного моря в Турцию. Задача стоит как можно быстрее согласовать", - сказал он, подчеркнув, что Минэнерго рассчитывает на согласование документа в течение октября.