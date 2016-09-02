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Минвостокразвития в первый день ВЭФ подписало соглашения на сумму более 1 трлн руб.

Экономика и бизнес
2 сентября, 5:44 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Ранее сообщалось, что в рамках форума будет подписано 210 соглашений на сумму инвестиций в 1,7 трлн рублей
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока подписало в первый день работы Восточного экономического форума соглашения о реализации проектов общим объемом инвестиций более 1 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках форума будет подписано 210 соглашений на сумму инвестиций в 1,7 трлн рублей.

"Общая сумма превышает 1 трлн рублей. При этом около 200 млрд - сумма уже заключенных контрактов, обязательная к исполнению с обеих сторон. В рамках этих контрактов будут направлены государственные средства для строительства инфраструктуры под создание новых инвестиционных проектов", - сказал вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

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Так, в четверг Минвостокразвития подписало с "Сибуром" соглашение о намерениях в реализации инвестиционного проекта Амурский газохимический комплекс (ГХК) стоимостью более 500 млрд рублей. Как пояснил ТАСС председатель правления "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов, в соответствии с соглашением, компания и министерство проработают условия работы ГХК в рамках территорий опережающего развития.

Также было заключено соглашение о предоставлении компании "Полюс" инфраструктурной субсидии в размере 9,9 млрд рублей на строительство рудника на Наталкинском месторождении золота в Магадане и три инвестиционных соглашения: с "Алросой" о разработке Верхне-Мунского рудного поля в Якутии объемом инвестиций в проект в размере 63 млрд рублей, с Тарынской золоторудной компанией (входит в "Высочайший") о строительстве горно- обогатительного комбината на якутском месторождении золота Дражное стоимостью 9,8 млрд рублей и с компанией "Азия Лес", которая планирует создать в поселке Березовый Хабаровского края производство пиломатериалов стоимостью 8,4 млрд рублей - мощность производства составит 200 тыс. кубических метров сухих пиломатериалов в год, 100 тыс. кубометров профилированных пиломатериалов в год, 84 тыс. тонн топливных гранул и 290 тыс. плотных кубометров технологической щепы в год.

Кроме того, в пятницу на ВЭФ было подписано соглашение о намерениях по реализации проекта строительства Национальной химической группой Находкинского завода минеральных удобрений. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 370,5 млрд рублей. Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) планирует инвестировать в завод до 5 млрд рублей.

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