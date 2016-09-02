РФ и КНР необходимо задействовать потенциал ценных бумаг при создании фондов

Bloomberg: Путин заявил, что РФ готовится к приватизации "Роснефти" в этом годуЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:29
СМИ: в Австралии приостановлена продажа смартфонов Galaxy Note 7Экономика и бизнес 2 сентября, 9:25
Швейцарский инвестор профинансирует строительство НПЗ в Новосибирской областиСибирь 2 сентября, 9:23
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровняПроисшествия 2 сентября, 9:12
ЦБ отозвал лицензию у банка "Тетраполис"Экономика и бизнес 2 сентября, 9:08
Путин: власти РФ готовы вносить коррективы в условия работы инвесторов на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:01
Пять континентов: дресс-код для туристок, стометровка в сто лет и вред от селфиОбщество 2 сентября, 9:00
Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с бетонной опорой в ИркутскеПроисшествия 2 сентября, 8:49
Минэнерго РФ планирует обсудить с ЕС реализацию "Северного потока-2"Экономика и бизнес 2 сентября, 8:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. России и Китаю при создании фондов необходимо задействовать потенциал инструментария ценных бумаг. Об этом заявил в пятницу исполнительный директор Inventis investment Юн Квекпин.
"России и Китаю следует развивать фонды с привлечением акций. До настоящего момента к участию в фондах привлекаются банки, нужно двигаться вперед", - считает он.
В ходе выступления Юн Квекпин отметил, что китайским компаниям сложно инвестировать в Россию без предварительной подготовки. "Мне кажется, что мы можем развивать сотрудничество в этой области. Многим частным компаниям не хватает заемных средств, и мы работаем над созданием инвестиционного фонда", - пояснил исполнительный директор китайского фонда.
1 сентября РФПИ и китайский Inventis Investment Holdings объявили о намерении создать фонд на 500 миллионов долларов для проектов в АПК, транспорте, ритейле и туризме.