РФ и КНР необходимо задействовать потенциал ценных бумаг при создании фондов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. России и Китаю при создании фондов необходимо задействовать потенциал инструментария ценных бумаг. Об этом заявил в пятницу исполнительный директор Inventis investment Юн Квекпин.

"России и Китаю следует развивать фонды с привлечением акций. До настоящего момента к участию в фондах привлекаются банки, нужно двигаться вперед", - считает он.

В ходе выступления Юн Квекпин отметил, что китайским компаниям сложно инвестировать в Россию без предварительной подготовки. "Мне кажется, что мы можем развивать сотрудничество в этой области. Многим частным компаниям не хватает заемных средств, и мы работаем над созданием инвестиционного фонда", - пояснил исполнительный директор китайского фонда.

1 сентября РФПИ и китайский Inventis Investment Holdings объявили о намерении создать фонд на 500 миллионов долларов для проектов в АПК, транспорте, ритейле и туризме.