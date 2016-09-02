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Около 2 млрд рублей планируют вложить в строительство Корсаковского порта на Сахалине

Экономика и бизнес
2 сентября, 8:05 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Проектом предусмотрено строительство в порту Корсакова морского причала и здания пассажирского вокзала
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Соглашение о реализации проекта по строительству морского вокзала и причала в порту Корсаков на юге Сахалина подписано в пятницу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Предварительная стоимость проекта - 1,91 млрд рублей, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Корпорация развития Сахалинской области" Сергей Хоточкин.

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"Подписанты соглашения АО "Корпорация развития Сахалинской области" и АО "Корсаковский морской торговый порт". Корпорация намерена вложить до 2 млрд рублей в строительство объекта", - сказал Хоточкин.

По его словам, проектом предусмотрено строительство в порту Корсакова морского причала и здания пассажирского вокзала. К причалу смогут подходить круизные суда, которые в настоящее время обрабатываются на рейде, что неудобно как пассажирам, так и службам, которые занимаются пограничным и таможенным досмотром. Наличие такого причала качественно улучшит ситуацию и с въездным и круизным туризмом.

Причал будет выполнять функцию волнореза, в результате будут созданы широкие возможности для использования его акватории. В частности, станет возможной реализация таких проектов, как рыбная биржа, рыбный порт, судоремонт и судостроение, пояснил Хоточкин.

Он отметил, что для реализации проекта уже создана управляющая компания "Морские ворота Сахалина". Окончание проектных работ - начало 2017 года. Морской пассажирский терминал планируется построить к началу круизной навигации 2018 года. Терминал сможет принимать до 120 тыс. пассажиров в год.

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