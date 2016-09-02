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Селекционный центр производства свиней и мясоперерабатывающий завод построят на Сахалине

Экономика и бизнес
2 сентября, 8:09 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Мясоперерабатывающий завод планируют ввести в эксплуатацию к началу 2018 года
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. АО "Корпорация развития Сахалинской области" и АО "Мерси агро Сахалин" подписали сегодня на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) два соглашения, направленных на развитие мясного производства в Сахалинской области, сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Сергей Хоточкин.

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"Первый - строительство в регионе селекционно-генетического центра производства свиней стоимостью 3,2 млрд рублей; второй - мясоперерабатывающий завод стоимостью 3 млрд рублей", - сказал Хоточкин.

Он пояснил, что специфика свиного производства такова, что маточное стадо должно проходить ротацию 40% в календарный год. Сегодня маточных хряков и свиноматок привозят на Сахалин автомобильным транспортом из Калуги через всю Россию. Это очень дорого, неэффективно и несет колоссальные риски, размещение центра на Сахалине было бы более выгодно, отметил он.

Мясоперерабатывающий завод планируют ввести в эксплуатацию к началу 2018 года. При выходе на проектную мощность на предприятии будут производить убой 400 голов свиней и 15 голов крупного рогатого скота в смену.

Акционерное общество "Корпорация развития Сахалинской области" было создано в конце 2015 года. Все акции принадлежат правительству области. Уставной капитал 50 млрд рублей бюджетных средств Сахалинской области. Корпорация является связующим звеном между властью и бизнесом, осуществляет комплексное сопровождение инвестиционных проектов, взаимодействует с различными финансовыми организациями, федеральными институтами развития и частными инвесторами.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Около 2,4 тыс. его участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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