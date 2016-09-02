"Дочка" хабаровского аэропорта стала первым эмитентом инвестиционной системы "Восход"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Дочерняя компания ОАО "Хабаровский аэропорт" - ООО "Авиатерминал" стала первым эмитентом инвестиционной системы "Восход", презентованной в пятницу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Облигационный заем объемом 100 млн рублей размещен в день запуска новой площадки, сообщил председатель совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.

"Нам интересно воспользоваться возможностями этого финансового ресурса, ориентированного именно на привлечение венчурного капитала в Дальний Восток и байкальский регион. Размещаясь на инвестплощадке "Восход", ОАО "Хабаровский аэропорт" получает опыт привлечения средств за счет эмиссии на "упрощенных" условиях, в краткие сроки - подготовка заняла всего лишь около двух недель. Лучший способ изучить новое предложение на рынке - испытать его на практике, отработав предложенный механизм, что мы и сделали", - сказал Басюк.

Заместитель председателя правительства РФ - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев вручил Басюку памятный знак первого эмитента инвестиционной площадки "Восход". Облигационный заем выпускается под обеспечение материнской компании эмитента - ОАО "Хабаровский аэропорт", объемом 100 млн рублей, номиналом 100 рублей каждая ценная бумага. Срок обращения - один год (до 1 сентября 2017 года) при ставке доходности 15% годовых, структурой эмиссии предусмотрены ежеквартальные купонные выплаты.

Эмиссия запланирована с целью привлечь финансирование в проект реконструкции действующего международного пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска. Проект будет реализовываться в 2016-2018 годах, одновременно со строительством первой очереди нового аэровокзального комплекса - терминала внутренних авиалиний (объем инвестиций - 6,5 млрд рублей).

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, соединяющий все удаленные регионы российского Дальнего Востока между собой, с центральной частью России и странами АТР. Главным оператором по наземной деятельности в нем является ОАО "Хабаровский аэропорт". Акционеры ОАО "Хабаровский аэропорт" - ЗАО "Кварц-Инвест" (79%), Panadero Investments Ltd. (11%) и Корпорация "Международный аэропорт Инчхон" (10%).

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.