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Инвесторы из ДФО смогут получать лесные участки без проведения аукционов

Экономика и бизнес
2 сентября, 8:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
По словам заместителя главы Минвостокразвития, сейчас прорабатывается новый механизм поддержки приоритетных проектов в области освоения лесов на Дальнем Востоке
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минпромторг, Минэкономразвития и Рослесхоз прорабатывают возможность предоставления инвесторам из Дальневосточного федерального округа лесных участков на Дальнем Востоке без проведения аукционов. Об этом заявил в пятницу заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в ходе Восточного экономического форума.

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"Мы сейчас совместно с Минпромторгом, Министерством экономического развития и Рослесхозом разрабатываем новый механизм поддержки приоритетных проектов в области освоения лесов на Дальнем Востоке, и он будет направлен на стимулирование притока инвестиций", - сказал представитель ведомства.

По его словам, будет снижен минимальный необходимый объем инвестиций для их включения в перечень приоритетных инвестпроектов в сфере освоения лесов и получение такими инвесторами лесных участков без проведения аукциона.

Сегодня ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик заявил, что Минприроды осенью планирует внести в Госдуму законопроект о лесных конкурсах, который направлен на поддержку производителей глубокой переработки древесины.

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