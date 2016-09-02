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ФРДВ получил 16 заявок от потенциальных эмитентов дальневосточной биржи "Восход"

Экономика и бизнес
2 сентября, 9:03 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Глава ФРДВ Алексей Чекунков выразил надежду, что "такое же разнообразие будет эмитентов, как букетов цветов к 1 сентября"
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (ФРДВ) получил 16 заявок от компаний, которые хотят стать эмитентами созданной на Дальнем Востоке биржи "Восход". Пока в пилотном режиме на площадке разместил облигации только Хабаровский аэропорт, сообщил глава ФРДВ Алексей Чекунков на питч-сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), модератором которой является ТАСС.

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"У нас уже 16 заявок, и каждый день люди на форуме подходят к стенду и спрашивают, как можно разместить ценные бумаги. Поэтому надеюсь, что такое же разнообразие будет эмитентов, как букетов цветов к 1 сентября", - сказал Чекунков.

Торговая площадка "Восход" создана для привлечения инвестиций в проекты, реализуемые на Дальнем Востоке. Планируется, что инвесторами станут не только российские, но и зарубежные бизнесмены.

Модератором питч-сессии инвестиционных проектов Восточного экономического форума-2016 выступает информационное агентство России ТАСС. Формат работы презентационной зоны предполагает непосредственный диалог российских и зарубежных инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ, которые выступят в качестве спикеров на презентациях.

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Около 2,4 тыс. его участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.

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