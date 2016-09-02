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Японская сторона увеличит инвестиции в агросектор Хабаровска до 1 млрд рублей

Экономика и бизнес
2 сентября, 9:29 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
2 сентября Hokkaido Bank планирует подписать соглашение с региональным банком "Алмазэргиэнбанк" о создании тестовой теплицы в Республике Саха
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японская сторона приняла решение увеличить инвестиции в развитие тепличного хозяйства в Хабаровском крае до 1 млрд рублей. Об этом рассказал ТАСС председатель совета директоров Hokkaido Bank Ёсихиро Сэкихати на полях второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"Мы уже подписали одно соглашение между правительством Хабаровского края, корпорацией JGC Corporation ("Джэй-джи- си корпорэйшн", известная в Японии как "Никки"), российским партнером и нашим банком об увеличении тепличного хозяйства", - сказал он.

По словам главы банка, в рамках ВЭФ был подписан меморандум об увеличении объема инвестиций вдвое. "На данный момент уже проинвестировано в первую стадию 500 млн рублей. Сегодня был подписан меморандум о реализации второй стадии на такую же сумму", - сказал он. Площадь тепличного хозяйства будет увеличена до 5 га, уточнил Сэкихати.

По его словам, проект на настоящий момент осуществляется в основном за счет японских компаний, имеющих собственные средства. "Наш банк инвестировал 4,5% от суммы в 500 млн рублей", - отметил он, пояснив, что в силу правовых ограничений банк не может вкладывать более 5% стоимости проекта.

В пятницу вечером Hokkaido Bank планирует подписать соглашение с региональным банком "Алмазэргиэнбанк" о создании тестовой теплицы в Республике Саха. "В этом регионе очень суровые климатические условия, поэтому мы реализуем тестовую теплицу. Если все пойдет нормально, то сумма инвестиций увеличится к следующему году", - добавил Сэкихати.

Планируется, что не менее 2,4 тыс. участников ВЭФ, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

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