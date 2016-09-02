Японская сторона увеличит инвестиции в агросектор Хабаровска до 1 млрд рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японская сторона приняла решение увеличить инвестиции в развитие тепличного хозяйства в Хабаровском крае до 1 млрд рублей. Об этом рассказал ТАСС председатель совета директоров Hokkaido Bank Ёсихиро Сэкихати на полях второго Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы уже подписали одно соглашение между правительством Хабаровского края, корпорацией JGC Corporation ("Джэй-джи- си корпорэйшн", известная в Японии как "Никки"), российским партнером и нашим банком об увеличении тепличного хозяйства", - сказал он.
По словам главы банка, в рамках ВЭФ был подписан меморандум об увеличении объема инвестиций вдвое. "На данный момент уже проинвестировано в первую стадию 500 млн рублей. Сегодня был подписан меморандум о реализации второй стадии на такую же сумму", - сказал он. Площадь тепличного хозяйства будет увеличена до 5 га, уточнил Сэкихати.
По его словам, проект на настоящий момент осуществляется в основном за счет японских компаний, имеющих собственные средства. "Наш банк инвестировал 4,5% от суммы в 500 млн рублей", - отметил он, пояснив, что в силу правовых ограничений банк не может вкладывать более 5% стоимости проекта.
В пятницу вечером Hokkaido Bank планирует подписать соглашение с региональным банком "Алмазэргиэнбанк" о создании тестовой теплицы в Республике Саха. "В этом регионе очень суровые климатические условия, поэтому мы реализуем тестовую теплицу. Если все пойдет нормально, то сумма инвестиций увеличится к следующему году", - добавил Сэкихати.
Планируется, что не менее 2,4 тыс. участников ВЭФ, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.