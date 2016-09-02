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Путин исключил возможность отмены льгот для резидентов ТОР

Экономика и бизнес
2 сентября, 10:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"Все будет функционировать так, как принято", - подчеркнул президент
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти РФ не будут отменять льготы, действующие на территориях опережающего развития (ТОР). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с инвесторами на Восточном экономическом форуме.

"Хочу вас заверить, что мы здесь ничего менять не собираемся, все будет функционировать так, как принято", - сказал он, комментируя работу инвесторов на территориях опережающего развития.

Путин отметил, что эффект от ТОРов уже есть и "он нарастает", несмотря на то, что закон о ТОРах был принят лишь в марте прошлого года, а первые такие территории заработали в июне 2015 года.

"Это только первые шаги и мы видим положительный эффект. Поэтому ничего мы здесь отменять не собираемся, исключено", - подчеркнул президент РФ.

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