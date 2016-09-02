Путин исключил возможность отмены льгот для резидентов ТОР

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти РФ не будут отменять льготы, действующие на территориях опережающего развития (ТОР). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с инвесторами на Восточном экономическом форуме.
"Хочу вас заверить, что мы здесь ничего менять не собираемся, все будет функционировать так, как принято", - сказал он, комментируя работу инвесторов на территориях опережающего развития.
Путин отметил, что эффект от ТОРов уже есть и "он нарастает", несмотря на то, что закон о ТОРах был принят лишь в марте прошлого года, а первые такие территории заработали в июне 2015 года.
"Это только первые шаги и мы видим положительный эффект. Поэтому ничего мы здесь отменять не собираемся, исключено", - подчеркнул президент РФ.