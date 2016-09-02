ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Обнуление экспортной пошлины на пшеницу может увеличить ее экспорт на 5 млн т. Об этом журналистам сообщил первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.

По его словам, в этом сельхозгоду (с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г.) Россия может экспортировать 30 млн т.

"Это (обнуление пошлины - прим. ред.) скажется положительным образом на экспорте. В прошлом сельхозгоду, если говорить только о пшенице, было экспортировано 25 млн тонн, в текущий - мы рассчитываем, что Россия экспортирует 30 млн тонн", - сказал он.

Ранее Хатуров говорил, что предложение Минсельхоза РФ обнулить экспортную пошлину на пшеницу было поддержано 30 августа на совещании с участием вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

При этом речь идет об обнулении пошлины до 1 июля 2018 г., а не 2017 г., как ранее предлагал Минсельхоз.

Российский зерновой союз оценивал потери российских аграриев из-за введения экспортной пошлины на пшеницу в прошлом сезоне в 50 млрд руб.

Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с лета 2015 г. После ее введения формула расчета несколько раз менялась. В настоящее время экспортная пошлина на пшеницу составляет 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб., но не менее 10 руб. за т.