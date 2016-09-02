СМИ: власти Петербурга объявили конкурс на предпроектные разработки новых участков метроТранспорт 2 сентября, 11:51
Samsung Electronics приостановила продажи смартфонов Galaxy Note 7Экономика и бизнес 2 сентября, 11:39
"Соседи сидят на крышах": жительница приморского села рассказала о ситуации в зоне ЧСПроисшествия 2 сентября, 11:32
Мороков: проникновение криминалитета расшатало обстановку в Рефтинском спецучилищеНовости Урала 2 сентября, 11:30
Путин в шутку пообещал привезти лидеру КНР российское мороженоеОбщество 2 сентября, 11:28
Путин: Россия готова работать с любым президентом СШАПолитика 2 сентября, 11:26
Британские выпускники–2016 в зеркале статистикиОбразование в России и за рубежом 2 сентября, 11:22
Новак: Россия не получала официального приглашения на встречу стран ОПЕК в АлжиреЭкономика и бизнес 2 сентября, 11:17
Bloomberg: Путин не видит необходимости во внешних займах РФЭкономика и бизнес 2 сентября, 11:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Обнуление экспортной пошлины на пшеницу может увеличить ее экспорт на 5 млн т. Об этом журналистам сообщил первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.
По его словам, в этом сельхозгоду (с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г.) Россия может экспортировать 30 млн т.
"Это (обнуление пошлины - прим. ред.) скажется положительным образом на экспорте. В прошлом сельхозгоду, если говорить только о пшенице, было экспортировано 25 млн тонн, в текущий - мы рассчитываем, что Россия экспортирует 30 млн тонн", - сказал он.
Ранее Хатуров говорил, что предложение Минсельхоза РФ обнулить экспортную пошлину на пшеницу было поддержано 30 августа на совещании с участием вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.
При этом речь идет об обнулении пошлины до 1 июля 2018 г., а не 2017 г., как ранее предлагал Минсельхоз.
Российский зерновой союз оценивал потери российских аграриев из-за введения экспортной пошлины на пшеницу в прошлом сезоне в 50 млрд руб.
Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с лета 2015 г. После ее введения формула расчета несколько раз менялась. В настоящее время экспортная пошлина на пшеницу составляет 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб., но не менее 10 руб. за т.