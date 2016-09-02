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В МЭР представлен второй отчет о приватизации "Роснефти"

Экономика и бизнес
2 сентября, 12:05 UTC+3
"Представил, отчет представлен, оценка представлена. Какая - не скажу", - сказал глава МЭР Алексей Улюкаев, отвечая на соответствующий вопрос
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© Сергей Коньков/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Банк "Интеза", который является инвестконсультантом по приватизации "Роснефти", представил второй отчет, содержащий оценку госпакета, в Минэкономразвития. Об этом журналистам сообщил глава МЭР Алексей Улюкаев.

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"Представил, отчет представлен, оценка представлена. Какая - не скажу", - сказал Улюкаев, отвечая на соответствующий вопрос.

В середине июля стало известно, что инвестконсультант по приватизации 19,5% акций "Роснефти" - итальянский банк "Интеза" - направил первые предложения в правительство. Глава Росимущества Дмитрий Пристансков тогда говорил, что более конкретный отчет "Интезы" ожидается "не раньше осени".

Пока о своем интересе к приватизации "Роснефти" заявляла только Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). Председатель совета директоров CNPC Ван Илинь говорил, что у корпорации уже есть небольшой пакет акций российской компании, и она была бы не против его увеличить. Одним из условий он называл участие CNPC в управлении "Роснефти", то есть как минимум вхождение представителей китайской компании в совет директоров.

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