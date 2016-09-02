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"Русагро" планирует инвестировать 70 млрд руб. за шесть лет на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
2 сентября, 12:23 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"Мы собираемся инвестировать 70 млрд руб. в ближайшие шесть лет, а еще есть и другие инвесторы, которые инвестируют немало денег, - заявил гендиректор компании Максим Басов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Русагро" планирует инвестировать 70 млрд руб. за шесть лет на Дальнем Востоке. Об этом заявил гендиректор компании Максим Басов, выступая на Восточном экономическом форуме.

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По мнению Басова, этот регион является перспективным для развития сельского хозяйства и прежде всего свиноводства, учитывая, что в центральной части России ситуация с африканской чумой свиней (АЧС) в последнее время сложная.

"Мы собираемся инвестировать 70 млрд руб. в ближайшие шесть лет, а еще есть и другие инвесторы, которые инвестируют немало денег. Нам предстоит с Министерством сельского хозяйства, губернатором принять дополнительные меры, которые позволят повысить безопасность этого региона защитить (от АЧС)", - сказал он.

Болезнь животных, вызванная африканской чумой свиней, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине.

Для борьбы с этой болезни необходимо значительно сократить поголовье диких кабанов в центральной России, говорил ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Группа "Русагро"

Группа "Русагро" - крупный российский агрохолдинг, производит свинину, сахар, имеет собственный масложировой бизнес. Кроме того, контролирует более 600 тыс. га земли.

Основной пакет акций "Русагро" (70,7%) принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, 1,6% находится в собственности группы (казначейские акции), почти 7% владеет менеджмент. Free float составляет 20,8% акций.

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