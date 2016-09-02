ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Русагро" планирует инвестировать 70 млрд руб. за шесть лет на Дальнем Востоке. Об этом заявил гендиректор компании Максим Басов, выступая на Восточном экономическом форуме.

По мнению Басова, этот регион является перспективным для развития сельского хозяйства и прежде всего свиноводства, учитывая, что в центральной части России ситуация с африканской чумой свиней (АЧС) в последнее время сложная.

"Мы собираемся инвестировать 70 млрд руб. в ближайшие шесть лет, а еще есть и другие инвесторы, которые инвестируют немало денег. Нам предстоит с Министерством сельского хозяйства, губернатором принять дополнительные меры, которые позволят повысить безопасность этого региона защитить (от АЧС)", - сказал он.

Болезнь животных, вызванная африканской чумой свиней, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине.

Для борьбы с этой болезни необходимо значительно сократить поголовье диких кабанов в центральной России, говорил ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Группа "Русагро"

Группа "Русагро" - крупный российский агрохолдинг, производит свинину, сахар, имеет собственный масложировой бизнес. Кроме того, контролирует более 600 тыс. га земли.

Основной пакет акций "Русагро" (70,7%) принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, 1,6% находится в собственности группы (казначейские акции), почти 7% владеет менеджмент. Free float составляет 20,8% акций.