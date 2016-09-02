"Алроса" совместно с Московской биржей запустила торги инвестиционными бриллиантами

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. АК "Алроса" совместно с Московской биржей запускает торги инвестиционными бриллиантами. Об этом сообщил в ходе Восточного экономического форума начальник управления корпоративных проектов компании Александр Тихомиров.
По его словам, в качестве базисного актива выделены две группы бриллиантов (по 0,5 и 1 карату), производимых из сырья, добываемого "Алросой". Цена контракта равна 1/100 стоимости бриллианта минимального веса каждой весовой группы и имеющего самые низкие характеристики по чистоте и цвету.
Тихомиров подчеркнул, что приобретателю будет гарантирован обратный выкуп бриллиантов по рыночной цене.
"Алроса" будет обеспечивать 100% покрытие торгов на Московской бирже. Мы также запустим сайт с мировыми ценами на бриллианты, прогнозами и динамикой", - сообщил он.
После запуска торгов на Московской бирже, организаторы проекта планирует обратится в Минфин РФ с предложением пересмотреть условия обложения налогами операций с инвестиционными бриллиантами.
По мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, программа будет хорошо работать совокупно с продвижением ценности бриллиантов как инвестиционно привлекательного товара.
"Можно и нужно реализовывать этот способ, так как есть большая проблема с ограниченной залоговой массой. Мы активно обсуждаем вопрос изменения налогообложения. Это вопрос серьёзный, пока готового решения у Минфина нет", - отметил он.