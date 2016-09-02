Приватизация "Роснефти" может принести бюджету порядка 700 млрд рублей

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бюджет РФ может получить от приватизации 19,5% акций "Роснефти" порядка 700 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала РБК заявил министр экономического развития России Алексей Улюкаев.
"Я думаю, что "Роснефть" всегда была в приоритете, потому что она больше, дороже, ценнее для бюджета". - сказал он. "Порядка 700 млрд рублей можно таким образом получить для исполнения бюджетных обязательств", - сообщил министр.
Ранее сообщалось, что банк "Интеза", который является инвестиционным консультантом по приватизации "Роснефти", представил второй отчет, содержащий оценку госпакета. Улюкаев не стал ее называть, но позднее заявил журналистам, что озвученная в СМИ оценка в 11 млрд долларов "близка к действительности".
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов 17 августа сообщил, что сделка по продаже госпакета акций "Башнефти" будет проведена после реализации 19,5% акций "Роснефти".