Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Приватизация "Роснефти" может принести бюджету порядка 700 млрд рублей

Экономика и бизнес
2 сентября, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
"Я думаю, что "Роснефть" всегда была в приоритете, потому что она больше, дороже, ценнее для бюджета". - сказал глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бюджет РФ может получить от приватизации 19,5% акций "Роснефти" порядка 700 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала РБК заявил министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

Смотрите также
Алексей Улюкаев
Улюкаев: оценка госпакета "Роснефти" в $11 млрд близка к реальности

"Я думаю, что "Роснефть" всегда была в приоритете, потому что она больше, дороже, ценнее для бюджета". - сказал он. "Порядка 700 млрд рублей можно таким образом получить для исполнения бюджетных обязательств", - сообщил министр.

Ранее сообщалось, что банк "Интеза", который является инвестиционным консультантом по приватизации "Роснефти", представил второй отчет, содержащий оценку госпакета. Улюкаев не стал ее называть, но позднее заявил журналистам, что озвученная в СМИ оценка в 11 млрд долларов "близка к действительности".

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов 17 августа сообщил, что сделка по продаже госпакета акций "Башнефти" будет проведена после реализации 19,5% акций "Роснефти".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Приватизация: вторая волна
Страны
Россия
Персоны
Улюкаев, Алексей Валентинович
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правоохранительные органы обнаружили тело пропавшей в городе Иваново двухлетней девочки
2
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента
5
Медведев возглавит делегацию на похоронах Каримова
6
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
7
ФБР опубликовало материалы по расследованию дела Клинтон и ее допросу
Темы дня
Реклама