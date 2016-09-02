Улюкаев: оценка госпакета "Роснефти" в $11 млрд близка к реальности

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Оценка госпакета "Роснефти" в 11 млрд долларов близка к реальности, сообщил журналистам глава Миэкономразвития Алексей Улюкаев.
"Это близко к действительности ", - сказал министр, комментируя информацию, что инвестконсультант оценил пакет "Роснефти" в $11 млрд.
Ранее Bloomberg сообщал, что Россия намеревается продать 19,5%-ую долю в компании "Роснефть" структурам в КНР и Индии за $11 млрд. Позднее в СМИ появилась информация, что инвестконсультант - итальянский банк Интеза - оценил пакет 19,5% акций "Роснефти" так же в $11 млрд.
Глава МЭР также отметил, что правительство РФ будет стараться провести сделку по приватизации 19,5% акций "Роснефти" до конца года, вероятность реализации пакета - более 50%.
"Риски всегда есть. По любому активу. Я все же считаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы провести это (приватизацию "Роснефти" в этом году - прим. ред.). Мы будем стараться сделать в этом году. Я считаю, что больше 50%, что мы это сможем сделать, но риски, конечно же, есть", - сказал министр.
Как сообщал ранее представитель Минэкономразвития, "Роснефтегаз" к 1 сентября должен представить рекомендации по сделке по приватизации "Роснефти".
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов 17 августа сообщил, что сделка по продаже госпакета акций "Башнефти" будет проведена после реализации 19,5% акций "Роснефти". Ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев высказывал сомнения по поводу того, успеет ли правительство провести приватизацию 19,5% акций крупнейшей российской нефтяной компании до конца года.
Приватизация "Совкомфлота" возможна в 2016 г., также сообщил Алексей Улюкаев.
"Думаю, что успеем. 25%, что мы запланировали приватизацию", - сказал министр, отвечая на вопрос, успеет ли в 2016 г. состояться запланированная приватизация пакета "Совкомфлота".
Ранее заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский сообщал, что компания "Совкомфлот" пока останется в спискеприватизации на 2016 г. Однако в интервью агентству Bloomberg гендиректор компании Сергей Франк сказал, что компания планирует приватизацию в начале 2017 г.
Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал подготовленное Минэкономразвития распоряжение о назначении "ВТБ Капитала" единственным исполнителем приватизации 25% минус одна акция ПАО.
В ходе приватизации правительство планирует реализовать пакет акций "Совкомфлота" и выручить за них 24 млрд руб. При этом доля государства в "Совкомфлоте" должна сократиться до 25%.
"Совкомфлот" - одна из крупнейших судоходных компаний мира и крупнейшая в России. Специализируется на перевозках углеводородов и поддержке работ на месторождениях, в том числе в сложных климатических условиях. Флот компании состоит из танкеров-газовозов, танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, танкеров-продуктовозов, ледокольных судов снабжения, исследовательских судов, балкеров, танкеров-химовозов.
Восточный экономический форум. Досье