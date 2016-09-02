Utair обещает выполнить обязательства перед пассажирами отмененного рейса в Самарканд

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Utair обещает выполнить обязательства перед пассажирами отмененного рейса в СамаркандЭкономика и бизнес 2 сентября, 21:53
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair обещает выполнить все свои обязательства перед пассажирами завтрашнего рейса в Самарканд, который не состоится: аэропорт, как ранее сообщали СМИ, будет закрыт в день похорон президента Узбекистана Ислама Каримова.
Об этом ТАСС сообщил президент "Utair-пассажирские авиалинии" Алексей Бурдник.
"Мы получили это ограничение (NOTAM-аэронавигационное извещение об изменение полетной информации - прим. ТАСС) сегодня. Готовы выполнить все свои обязательства перед пассажирами по истечении действия ограничений, введенных Республикой Узбекистан", - заявил Бурдник.
Ранее СМИ сообщали, что в день похорон президента Узбекистана Ислама Каримова международный аэропорт Самарканда будет закрыт. Похороны пройдут 3 сентября. Из российских авиакомпаний рейс в Самарканд планировала осуществить только Utair.
Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября в возрасте 78 лет.