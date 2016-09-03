РЖД допускают возможность появления в РФ частных железных дорог

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) допускает возможность появления в РФ частных железнодорожных магистралей, но для этого необходима соответствующая нормативная база, заявил президент РЖД Олег Белозеров, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Мы открыты к инвестициям. Каждый проект мы можем реализовать и сами, и сейчас предлагаем весь спектр существующий в финансовом мире потенциальных объединений усилий по инвестициям: от SPV (специальная проектная компания - прим. ТАСС) вплоть до строительства частных железных дорог. Министерство транспорта такую законодательную базу имеет, готово помогать по всем направлениям", - сказал он.

По словам главы РЖД, государство при этом может участвовать в снижении ставки (финансирования проектов - прим. ТАСС) и создании более благоприятных условий. "Ключевая задача государства - создать хорошие нормативные условия. Сейчас такая такая работа Министерством транспорта ведется", - отметил Белозеров.

В настоящее время железные дороги общего пользования являются собственностью государства в лице РЖД. Однако примером государственно-частного партнерства в этой сфере является развитие железнодорожной инфраструктуры для нужд порта Тамань. Концессионное соглашение Федеральное агентство железнодорожного транспорта и компания "Таманьнефтегаз" (входит в группу компаний "Отэко") подписали в рамках Петербургского международного экономического форума-2016.

"Таманьнефтегаз" построит 3,5 км железнодорожных путей общего пользования, примыкающих к развивающейся железнодорожной инфраструктуре полуострова Тамань. Новая ветка позволит компании увеличить объем перевозок в сторону терминалов "Отэк" до 70 млн тонн в год. Объем инвестиций составит 362 млн рублей.