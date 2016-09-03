Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РЖД допускают возможность появления в РФ частных железных дорог

Экономика и бизнес
3 сентября, 5:14 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
По словам главы компании, государство при этом может участвовать в снижении ставки финансирования проектов и создании более благоприятных условий.
Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) допускает возможность появления в РФ частных железнодорожных магистралей, но для этого необходима соответствующая нормативная база, заявил президент РЖД Олег Белозеров, выступая на Восточном экономическом форуме.

Смотрите также
РЖД в августе увеличили перевозки пассажиров поездами дальнего следования на 5,9%

"Мы открыты к инвестициям. Каждый проект мы можем реализовать и сами, и сейчас предлагаем весь спектр существующий в финансовом мире потенциальных объединений усилий по инвестициям: от SPV (специальная проектная компания - прим. ТАСС) вплоть до строительства частных железных дорог. Министерство транспорта такую законодательную базу имеет, готово помогать по всем направлениям", - сказал он.

По словам главы РЖД, государство при этом может участвовать в снижении ставки (финансирования проектов - прим. ТАСС) и создании более благоприятных условий. "Ключевая задача государства - создать хорошие нормативные условия. Сейчас такая такая работа Министерством транспорта ведется", - отметил Белозеров.

В настоящее время железные дороги общего пользования являются собственностью государства в лице РЖД. Однако примером государственно-частного партнерства в этой сфере является развитие железнодорожной инфраструктуры для нужд порта Тамань. Концессионное соглашение Федеральное агентство железнодорожного транспорта и компания "Таманьнефтегаз" (входит в группу компаний "Отэко") подписали в рамках Петербургского международного экономического форума-2016.

"Таманьнефтегаз" построит 3,5 км железнодорожных путей общего пользования, примыкающих к развивающейся железнодорожной инфраструктуре полуострова Тамань. Новая ветка позволит компании увеличить объем перевозок в сторону терминалов "Отэк" до 70 млн тонн в год. Объем инвестиций составит 362 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
2
Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярности
3
Каримов почти неделю провел в состоянии комы 3-й степени
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Генри Киссинджер не будет поддерживать Хиллари Клинтон на выборах президента США
7
СМИ: США придется продолжить закупать у РФ места для отправки астронавтов к МКС
Темы дня
Реклама