Мантуров: "пакет Яровой" может дать импульс развитию промышленности РФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Пакет Яровой" может дать импульс развитию российской промышленности, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Пакет антитеррористических законов, принятый по инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео.

"Положительное (отношение к "пакету Яровой" - прим. ТАСС), поскольку при использовании российского программного продукта, при использовании российского производства оборудования радиоэлектронной промышленности это даст дополнительный импульс для развития наших отраслей промышленности", - сказал министр.