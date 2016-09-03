Мантуров: "пакет Яровой" может дать импульс развитию промышленности РФ

Китайские законодатели ратифицировали Парижское соглашение по климатуОбщество 3 сентября, 5:24
РЖД допускают возможность появления в РФ частных железных дорогЭкономика и бизнес 3 сентября, 5:14
Генри Киссинджер не будет поддерживать Хиллари Клинтон на выборах президента СШАМеждународная панорама 3 сентября, 4:58
Минвостокразвития: сумма уже подписанных на ВЭФ 100 соглашений достигла 1,46 трлн рублейЭкономика и бизнес 3 сентября, 4:39
Топилин: льготная ипотека может улучшить демографию на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 3 сентября, 4:34
Роман Ротенберг: вопрос посещения Кубка мира по хоккею зависит от решения МИД КанадыСпорт 3 сентября, 4:32
СМИ: США придется продолжить закупать у РФ места для отправки астронавтов к МКСКосмос 3 сентября, 4:28
Минвостокразвития предлагает улучшать демографию ДФО с помощью льготной ипотекиЭкономика и бизнес 3 сентября, 4:04
Власти Сахалина предлагают упростить визовый режим с ЯпониейПолитика 3 сентября, 3:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Пакет Яровой" может дать импульс развитию российской промышленности, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Пакет антитеррористических законов, принятый по инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео.
"Положительное (отношение к "пакету Яровой" - прим. ТАСС), поскольку при использовании российского программного продукта, при использовании российского производства оборудования радиоэлектронной промышленности это даст дополнительный импульс для развития наших отраслей промышленности", - сказал министр.