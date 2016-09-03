Власти РФ планируют ввести электронную визу для иностранцев в порту Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти РФ работают над упрощением визового режима для территорий свободного порта на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Правительство уже ведет работу, призванную упростить порядок получения виз для иностранных граждан, прибывающих в свободный порт (Владивостока). Планируется, что все формальности можно будет урегулировать через интернет- сервис российского МИДа, получив электронную визу", - сказал президент РФ.

Он также напомнил, что режим свободного порта был расширен, помимо Владивостока, еще на четыре гавани дальневосточного региона, и этот процесс может быть продолжен. "Добавим и еще (порты), если потребуется", - заверил Путин.

Глава государства также напомнил, что с 1 октября в свободном порту Владивостока начнет действовать единое окно для прохождения всех контрольных процедур, электронное декларирование грузов и т.д. При этом Путин признал, что не все пока функционирует так как надо. "Мы услышали ваши замечания и будем совершенствовать нашу работу", - обратился президент РФ к участникам форума.

Путин напомнил также о функционировании на Дальнем Востоке территорий опережающего развития (ТОРов).

ДФО как пример лучших практик

По словам президента РФ, Дальний Восток должен стать примером использования лучших практик по улучшению бизнес-климата. Российский лидер отметил, что Дальний Восток предоставляет "неисчерпаемые возможности для приложения предпринимательской инициативы". В связи с этим глава государства указал на необходимость "качественного изменения делового климата во всех регионах Дальнего Востока".

"Дальневосточные регионы должны стать примером использования лучших практик в регуляторике, в разрешительных процедурах, в контрольно-надзорной деятельности, в работе институтов поддержки бизнеса", - поставил задачу глава государства.

Путин также отметил, что на развитие этого региона направлен проект "дальневосточного гектара", который реализуется пока в пилотном режиме. "Как показывают результаты, интерес у людей есть", - констатировал он, обратив внимание, что "важно не только дать землю, но и помочь ее освоить".

"Мы уверены, что больших и значимых проектов (на Дальнем Востоке) будет много", - продолжил президент. В связи с этим он обратил внимание на необходимость скорректировать применение льгот по налогу на прибыль в этой сфере.

"Согласен с тем, что нужно учитывать специфику проектов, их масштаб и сроки реализации. Полагаю, что для крупных, долгосрочных проектов льготный период должен быть продлен", - сказал Путин, добавив, что накануне обсуждал этот вопрос с Минфином. "Прошу подготовить как можно быстрее соответствующие поправки в законодательство", - поручил президент.

Глава государства остановился и на других мерах поддержки предпринимательства в регионе. "Для малого и среднего бизнеса, который работает в ТОРах (территориях опережающего развития) и в свободном порту (Владивостока), корпорация (развития малого и среднего бизнеса) предоставит повышенное гарантийное покрытие по кредитам, его размер составит 75%", - сказал Путин.