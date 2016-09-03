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Власти РФ планируют ввести электронную визу для иностранцев в порту Владивостока

Экономика и бизнес
3 сентября, 6:48 UTC+3
Презилент РФ напомнил, что режим свободного порта был расширен, помимо Владивостока, еще на четыре гавани дальневосточного региона, и этот процесс может быть продолжен
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти РФ работают над упрощением визового режима для территорий свободного порта на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"Правительство уже ведет работу, призванную упростить порядок получения виз для иностранных граждан, прибывающих в свободный порт (Владивостока). Планируется, что все формальности можно будет урегулировать через интернет- сервис российского МИДа, получив электронную визу", - сказал президент РФ.

Он также напомнил, что режим свободного порта был расширен, помимо Владивостока, еще на четыре гавани дальневосточного региона, и этот процесс может быть продолжен. "Добавим и еще (порты), если потребуется", - заверил Путин.

Глава государства также напомнил, что с 1 октября в свободном порту Владивостока начнет действовать единое окно для прохождения всех контрольных процедур, электронное декларирование грузов и т.д. При этом Путин признал, что не все пока функционирует так как надо. "Мы услышали ваши замечания и будем совершенствовать нашу работу", - обратился президент РФ к участникам форума.

Путин напомнил также о функционировании на Дальнем Востоке территорий опережающего развития (ТОРов).

ДФО как пример лучших практик

По словам президента РФ, Дальний Восток должен стать примером использования лучших практик по улучшению бизнес-климата. Российский лидер отметил, что Дальний Восток предоставляет "неисчерпаемые возможности для приложения предпринимательской инициативы". В связи с этим глава государства указал на необходимость "качественного изменения делового климата во всех регионах Дальнего Востока".

"Дальневосточные регионы должны стать примером использования лучших практик в регуляторике, в разрешительных процедурах, в контрольно-надзорной деятельности, в работе институтов поддержки бизнеса", - поставил задачу глава государства.

Путин также отметил, что на развитие этого региона направлен проект "дальневосточного гектара", который реализуется пока в пилотном режиме. "Как показывают результаты, интерес у людей есть", - констатировал он, обратив внимание, что "важно не только дать землю, но и помочь ее освоить".

"Мы уверены, что больших и значимых проектов (на Дальнем Востоке) будет много", - продолжил президент. В связи с этим он обратил внимание на необходимость скорректировать применение льгот по налогу на прибыль в этой сфере.

"Согласен с тем, что нужно учитывать специфику проектов, их масштаб и сроки реализации. Полагаю, что для крупных, долгосрочных проектов льготный период должен быть продлен", - сказал Путин, добавив, что накануне обсуждал этот вопрос с Минфином. "Прошу подготовить как можно быстрее соответствующие поправки в законодательство", - поручил президент.

Глава государства остановился и на других мерах поддержки предпринимательства в регионе. "Для малого и среднего бизнеса, который работает в ТОРах (территориях опережающего развития) и в свободном порту (Владивостока), корпорация (развития малого и среднего бизнеса) предоставит повышенное гарантийное покрытие по кредитам, его размер составит 75%", - сказал Путин. 

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