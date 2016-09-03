Улюкаев: РФ не будет расширять продэмбарго в отношении США в ответ на новые санкции

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия не будет расширять продэмбарго в отношении США в ответ на дополнительные санкции, введенные в отношении ряда российских компаний и граждан, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

"Я думаю, что нет в этом необходимости (в расширении продэмбарго - прим. ред.). Это такое действие с американской стороны, я бы сказал, конвульсивное, такое механическое. Это может означать все, что угодно. Действительно, может быть приурочено к саммиту, может быть попытка давления (на Японию - прим. ред.), я не думаю, что это принесло бы какие-то дивиденды экономические тому, кто это устраивает", - сказал он.

По мнению Улюкаева, США вводят санкции против российских компаний и граждан по специальному графику.

"Такое ощущение, что у них есть график: в августе введем такие-то санкции, в декабре ещё такие-то, в феврале ещё какие-то . Они действуют по этому графику, ну и дай бог здоровья им. Нам есть чем заняться помимо этого", - резюмировал министр.

1 сентября, накануне начала Восточного экономического форума, где проходят переговоры РФ и Японии по восстановлению торгово-экономического сотрудничества, правительство США в очередной раз расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции.