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Улюкаев: РФ не будет расширять продэмбарго в отношении США в ответ на новые санкции

Экономика и бизнес
3 сентября, 10:11 UTC+3
"Я не думаю, что это принесло бы какие-то дивиденды экономические тому, кто это устраивает", - сказал журналистам глава Минэкономразвития
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Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев

© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия не будет расширять продэмбарго в отношении США в ответ на дополнительные санкции, введенные в отношении ряда российских компаний и граждан, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

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"Я думаю, что нет в этом необходимости (в расширении продэмбарго - прим. ред.). Это такое действие с американской стороны, я бы сказал, конвульсивное, такое механическое. Это может означать все, что угодно. Действительно, может быть приурочено к саммиту, может быть попытка давления (на Японию - прим. ред.), я не думаю, что это принесло бы какие-то дивиденды экономические тому, кто это устраивает", - сказал он.

По мнению Улюкаева, США вводят санкции против российских компаний и граждан по специальному графику.

"Такое ощущение, что у них есть график: в августе введем такие-то санкции, в декабре ещё такие-то, в феврале ещё какие-то . Они действуют по этому графику, ну и дай бог здоровья им. Нам есть чем заняться помимо этого", - резюмировал министр.

1 сентября, накануне начала Восточного экономического форума, где проходят переговоры РФ и Японии по восстановлению торгово-экономического сотрудничества, правительство США в очередной раз расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции.

 
 
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