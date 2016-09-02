Греф: новые санкции США не окажут существенного влияния на экономику РФ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новые санкции США не окажут существенного влияния на экономику РФ. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.

"Мне не кажется, что это окажет как-то существенное влияние, скорее, это не из области экономики, а из области политики. Мне тяжело прогнозировать, когда санкции будут отменяться", - сказал он.

По словам Грефа, история взаимодействия с США показывает, что в данном государстве санкции применяются быстро, при этом отменяются они достаточно сложно.

"Я думаю, что это будет большая работа", - сказал Греф, комментируя возможное снятие санкций.

Накануне правительство США в очередной раз расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции.