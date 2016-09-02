Аксенов: санкции США против строителей Крымского моста не повлияют на стройку

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Санкции США, распространенные на строителей Крымского моста, не окажут влияния на сроки строительства, сообщил ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Это реально попытки сорвать стройку и максимально навредить учредителям компании, которая строит мост. Но я считаю, что это из чувства зловредности - сделать назло России. Но ничего не получится", - сказал Аксенов.

Он добавил, что считает исчерпанным эффект от санкций на экономику Крыма и страны.

"Пик, когда они наносили максимальный вред, уже прошел. Мы к этому привыкли, программа импортозамещения все равно будет работать, она дает возможность нашим отраслям, народному хозяйству возродиться и поработать на внутренний рынок. Я уверен, что это правильно. Мы уже не обращаем внимания на эти санкции, эффект от них, на мой взгляд, исчерпан", - отметил Аксенов.