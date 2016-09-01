Клинцевич: расширение санкций США против России - сигнал партнерам в ЕС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Расширение антироссийского санкционного списка властями США является, прежде всего, сигналом для европейских партнеров о неизменности политики в отношении России, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"США уже успели убедиться, что подобным образом повлиять на Россию в принципе невозможно. Речь идет, прежде всего, о сигнале европейским партнерам США, которых самым очевидным образом предупреждают, что курс по отношению к России остается неизменным", - заявил сенатор ТАСС.

Правительство США в очередной раз значительно расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции, в том числе секторальные. Согласно документу, список дополнен 17 физическими лицами и 19 компаниями. Перечень тех, на кого распространяются секторальные санкции, расширен, в частности, за счет целого ряда дочерних структур "Газпрома".

По словам Клинцевича, США "сделали очередной недружественный шаг по отношению к России". "Тот же Керченский мост все равно будет построен в запланированные сроки, несмотря на все санкции, которые американцы вводят против компаний, участвующих в реализации этого проекта", - заверил он.