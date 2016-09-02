Текслер: санкции в отношении "Газпрома" и других российских компаний ТЭК неэффективны

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Санкционное давление со стороны западных стран на "Газпром" и другие российские компании топливно-энергетического комплекса неэффективно, российские компании с ним справились. Об этом заявил ТАСС первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

"Я думаю, что в общем и целом не только "Газпром", но и все наши компании с санкционным давлением справились", - сказал Текслер, комментируя введение новых санкций со стороны США в отношении структур "Газпрома" и ряда других компаний.

По его словам, санкции не оказали существенного влияния на деятельность российских энергетических компаний.

"Импортозамещение, желание и способность работать в соответствии с собственными компетенциями дают положительный производственный и финансовый итоги деятельности компаний. Отдельные вопросы рефинансирования долгов конечно существуют, особенно для санкционных компаний, но и здесь они решают вопросы, в том числе и оптимизацией издержек, правильным управлением долговой нагрузкой, возможностью рефинансировать внутри страны", - добавил Текслер.